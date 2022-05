Mehr Platz fürs Rad: Tegernsee will Wege in Ortsdurchfahrt verbessern

Von: Katja Schlenker

Da es immer mehr Radfahrer gibt, sollen sie bald eigene Verkehrsflächen in Tegernsee erhalten. © Zacharie Scheurer/dpa (Symbolbild)

Tegernsee – Da die Ortsdurchfahrt in Tegernsee teilweise sehr eng ist, dürfen Radfahrer die seeseitigen Gehwege mit benutzen. Nun wird nach einer besseren Lösung gesucht.

Die Ortsdurchfahrt in Tegernsee – zugleich die Bundesstraße B307 – ist stellenweise sehr eng. Aus diesem Grund dürfen Radfahrer zum Teil die Gehwege mit benutzen. Wie jeder seinen eigenen Raum erhalten kann, soll nun eine Machbarkeitsstudie klären.



„Zwischen dem nördlichen Orts­eingang und dem Guggemos sowie dem Schlossplatz und der Courths-Mahler-Anlage dürfen Radfahrer in beide Fahrrichtungen mit Rücksicht auf die Fußgänger die seeseitigen Gehwege benutzen“, erläuterte Bauamtsleiterin Bettina Koch. „Diese sind in den entsprechenden Abschnitten in den vergangenen Jahren großteils auf eine Breite bis zu drei Meter ausgebaut worden.“

Sanierung der B307 steht bevor

Da die Zahl der Radfahrer aber stetig zunehme, sollen sie und Fußgänger bald getrennte Flächen nutzen können. Das soll nun in einer Machbarkeitsstudie untersucht werden. Die Zeit drängt ein wenig, da das Staatliche Bauamt Rosenheim angekündigt habe, die B307 zwischen St. Quirin und nördlichem Leebergfuß zu sanieren.

Unter den Stadträten gingen die Meinungen auseinander. Marcus Staudacher (Grüne) plädierte für eine komplette Planung, die den gesamten Ort einschließt. Umgesetzt werden könne diese dann abschnittweise. Dem schloss sich Rudolf Gritsch (CSU) an. „Bisher ist die Prämisse gewesen, dass es besser ist, den Autoverkehr alleine zu führen und Radfahrer sowie Fußgänger zusammenzunehmen – aber das ist so nicht mehr zu halten“, sagte er.

Kritische Meinungen zu Studie

Michael Bourjau (FWG) tat sich schwer, da der Platz und die Möglichkeiten begrenzt sind. Die B307 muss mindestens 6,50 Meter breit sein. Das ist fix. Daher sei es seiner Meinung nach besser, den Bereich komplett zu betrachten.

„Da kann nichts Substanzielles herauskommen“, sagte Andreas Obermüller (FWG). „Der Platz ist begrenzt mit den Bergen und dem See, den Häusern und der Straße – da kann man immer mehr Studien machen, muss aber nur mit offenen Augen durch den Ort gehen.“

Vorschlag für Tempo 30 in Tegernsee

Thomas Mandl (SPD) gab zu bedenken, dass man sich die prinzipielle Frage stellen müsse, ob man die Geschwindigkeit auf der Ortsdurchfahrt auf 30 km/h senken wolle. Darüberhaben die Stadträte bereits mehrfach diskutiert. „Auf einer entschleunigten Straße gelten andere Maßstäbe“, erklärte Thomas Mandl. „Es geht darum, eine Straße zu bauen, auf der sich alle wohlfühlen.“ Jedoch: Tempo 30 auf einer Bundesstraße zu etablieren, sei überaus schwierig und daher vorerst keine Option, erläuterte Bürgermeister Johannes Hagn zu dem Vorschlag.

„Wir bekommen ein zeitliches Problem, wenn wir die gesamte Länge betrachten“, sagte Peter Hollerauer (FWG), „und herauskommen wird nicht viel – außer vielleicht, dass wir den Blumenstreifen wegmachen sollen.“ Die Zeit dränge wegen des geplanten Straßenbaus. Der Bürgermeister schlug letztlich vor, eine Detailplanung von Bastenhaus bis Seehotel Luitpold sowie eine Grobplanung von Bastenhaus bis Brauhaus zu beschließen. Die Stadträte folgten diesem Vorschlag einstimmig. ksl