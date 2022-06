Stadtrat Tegernsee verabschiedet Rekordhaushalt für 2022

Das ehemalige AOK-Gebäude befindet sich seit dem 1. Juni im Eigentum der Stadt Tegernsee. © Mörtl

Tegernsee – Trotz Corona-Pandemie und Einbußen steht die Stadt Tegernsee finanziell gut da. Dennoch gab es beim Haushalt 2022 einiges zu diskutieren.

Über 30 Millionen Euro beträgt der Gesamthaushalt der Stadt Tegernsee 2022 – eine Steigerung um 6,38 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Eingerechnet sind bei dieser Summe auch 3,1 Millionen Euro für Grunderwerb. Mit dem alten AOK-Gebäude an der Bahnhofstraße 40 wurde bereits die erste Investition in diesem Bereich getätigt.



In ihrer jüngsten Sitzung verabschiedeten die Tegernseer Stadträte einen Rekordhaushalt. Die Summe aus über 30,3 Millionen Euro setzt sich dabei aus den Einnahmen des Verwaltungshaushalts (rund 17,5 Millionen Euro) und dem Vermögenshaushalt (rund 12,8 Millionen Euro) zusammen. Auch die Investitionssumme verzeichnet einen starken Anstieg – 12,6 Millionen Euro möchte die Stadt für Baumaßnahmen ausgeben. 2021 lag die Investitionssumme für Hoch- und Tiefbau noch bei 7,9 Millionen Euro.

Hochbehälter Tuften muss saniert werden

Ein Großteil der kostenrechnenden Einrichtungen arbeitet, ohne ein Minus zu verzeichnen. Nur im Bereich der Kurverwaltung kann auch 2022 keine Kostendeckung erreicht werden. Sie weist ein Defizit von 1,7 Millionen Euro aus. „Auch durch die Erhöhung des Kurbeitrags ist eine Kostendeckung nicht erreichbar. Das ist auch schwierig, weil da nur zwei Einnahmearten einfließen: der Fremdenverkehrsbeitrag und der Kurbeitrag“, erklärte Kämmerer Jürgen Mienert.

Für eine der kostenrechnenden Einrichtungen steht 2024 eine größere Investitionssumme an. Der Hochbehälter Tuften, der für die Wasserversorgung notwendig ist, muss erneuert werden. Ob eine Sanierung reicht oder es einen Neubau geben wird, kann laut Jürgen Mienert noch nicht gesagt werden. Als Folge muss jedoch langfristig mit höheren Wassergebühren gerechnet werden.



Tegernsee hat weniger Schulden

Zum 1. Januar beliefen sich die Rücklagen auf rund 9,8 Millionen Euro – etwa 2,4 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch 2022 wird die Stadt die Rücklagen nicht aufbauen – bereits heute ist rund 1 Million Euro für Parkplätze reserviert. Mit dem neuen Haushalt sinkt die Verschuldung der Stadt und des Eigenbetriebs der Tegernseer Kur- und Versorgungsbetriebe (TKV) um 224.000 Euro auf rund 4,3 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit mit 1.184 Euro um rund 61 Euro niedriger als im Vorjahr.

Stadtrat Rudolf Gritsch (CSU) lobte die Arbeit des Stadtkämmerers und der an der Aufstellung des Haushalts beteiligten Personen: „Der Haushalt zeigt, dass die Stadt sorgfältig, vorsichtig und seriös plant und geplant hat und somit die tatsächlichen Zahlen eher positiv überraschen und nicht negativ. Damit bleibt die Stadt in jeder Beziehung handlungsfähig. Dabei bedeutet vorsichtig aber nicht lähmend, sondern zuverlässig und realitätsnah.“



Kauf des ehemaligen AOK-Gebäudes

In den Haushalt fließt auch der Kauf des ehemaligen AOK-Gebäudes an der Bahnhofstraße ein. Zum 1. Juni ist das Haus in den Besitz der Stadt übergegangen. „Ich finde das sehr gut, dass der gesamte Stadtrat da mitgezogen hat. Es ist das 45. Gebäude, das der Stadt Tegernsee nun gehört“, sagte Bürgermeister Johannes Hagn. Somit befänden sich 5 Prozent des Gebäudebestands im Eigentum der Stadt. Hinzu kämen die Immobilien des E-Werks Tegernsee.

„Es ist ein wichtiges Signal an alle, dass wir uns darum kümmern, bezahlbaren Wohnraum zu sichern und zu schaffen“, erklärte er. Die Mittel für den Erwerb wurden über die TKV zur Verfügung gestellt, indem deren Stammkapital um 3 Millionen Euro verringert wurde. Der Kaufpreis des AOK-Gebäudes lag jedoch unter der Summe, die nicht offen kommuniziert wurde. Die Differenz möchte die Stadt für weitere Grunderwerbe nutzen.

Vorschlag: Bahnhofsareal umgestalten

Stadtrat Michael Bourjau (FWG) regte im Zusammenhang mit dem ehemaligen AOK-Gebäude an, dass das gesamte Bahnhofsareal neugestaltet werden müsse. Den Antrag auf die Entwicklung des Bahnhofareals inklusive Lokschuppen und AOK-Gelände wollte die Fraktion bereits im Februar auf die Tagesordnung setzen. Aufgrund der Verhandlungen um das AOK-Gebäude habe man das Thema jedoch zurückgezogen.

Ein Vorschlag, der zu Diskussionen führte. Andreas Feichtner (CSU) hielt den Vorschlag für verfrüht. Noch seien zu viele Fragen hinsichtlich MVV-Beitritt, Elektrifizierung der Bahnstrecke und den daraus resultierenden Anforderungen durch die Bahn- und ÖPNV-Unternehmen offen.

„Bahnhofsgelände ist das Entree in unsere Stadt“

Ursula Janssen (Grüne) sah das anders: „Das Bahnhofsgelände ist das Entree in unsere Stadt. Ich bin der Meinung, wir sollten das anpacken. Wieder zehn Jahre warten, um dann vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, blockiert die Stadtentwicklung.“ Thomas Mandl (SPD) und Andreas Obermüller (FWG) schlossen sich dieser Einschätzung an.

Gelöst wurde die Diskussion mit einem Grundsatzbeschluss, durch den die Überlegungen zu einem Entwicklungskonzept innerhalb der Fraktionen sofort starten. pm