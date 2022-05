Stang-Projekt in Gmund: Artenschutz erschwert Vorhaben in Kreuzstraße

Von: Katja Schlenker

Der Entwurf zeigt, wie sich die Gebäude der Firma Stang ins Gelände an der Bundesstraße B472 (hinten) in Gmund-Kreuzstraße einfügen könnten. © Architekturbüro Stürzer

Gmund – Die Firma Stang will an der B472 in Gmund-Kreuzstraße expandieren. Jüngst musste der Gemeinderat über Artenschutz urteilen.

Die Firma Stang möchte expandieren. Ein Grundstück an der Bundesstraße B472 in Gmund-Kreuzstraße soll es werden. Dafür muss das Unternehmen zahlreiche Hürden nehmen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es um Arten- und Naturschutz.



Grundsätzlich stehen die Gemeinderäte hinter dem Projekt der Firma Stang, die auf dem Areal der ehemaligen Bauschuttsortieranlage (BSA) einen weiteren Standort errichten möchte, um den in Moosrain zu entlasten. Dafür wurde in der jüngsten Sitzung mehrheitlich zugestimmt, in die Wege zu leiten, den Flächennutzungsplan zu ändern sowie einen Bebauungsplan aufzustellen.

Ein großes Thema auf dem eher abseits des Ortes gelegenen Grundstück: Artenschutz. Vor allem einen recht hohen Bestand an Haselmäusen habe man an mehreren Stellen gefunden, ebenso Stieg­litze, Turmfalken und Fledermäuse sowie Amphibien und Reptilien, die jedoch artenschutzrechtlich nicht relevant seien, erläuterte ein Vertreter der Planungsfirma. Der Fokus liege auf den Haselmäusen, die vor dem Start der Bauarbeiten quasi vergrämt werden sollen oder – sollte das nicht funktionieren – eingefangen und umgesiedelt werden müssen.

Kritik an den Plänen gab es nur vonseiten der Grünen-Fraktion. So kritisierte Michael Huber die geplanten Apartments, weil das Betriebsgelände fernab der Ortsmitte liege und das neuen Pendlerverkehr bewirken könnte. Fraktionskollegin Laura Wagner hätte sich generell mehr Zeit gewünscht, um die Pläne diskutieren und abwägen zu können. Für die Brauerei sei dort im Außenbereich auch schon eine Ausnahme gemacht worden. Jetzt folge das nächste Projekt und man rede von Wohnungen. Sie zeigte sich besorgt, dass sich dort noch mehr Vorhaben entwickeln werden. Grünen-Rätin Andrea Schack ist der Eingriff ebenfalls zu groß: „Wir können nicht so weitermachen, die Landschaft zu zerstören.“

Bürgermeister Alfons Besel hielt dagegen, dass man in die erste Auslegung der Pläne gehe, jeder sich nochmal damit auseinandersetzen und sich dazu äußern könne. Außerdem sei das Areal an der B472 bereits durch die vorherige Nutzung belastet sowie erschlossen und daher ein guter Standort, erklärte er. Seiner Meinung nach überwiegen die Vorteile, dort zu bauen. Das sah die Mehrheit der Gemeinderäte ebenso: Gegen die drei Grünen-Stimmen votierten sie dafür. ksl