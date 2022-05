Status „Mittelschule Waakirchen“: Knappe Entscheidung bei Formalie

Von: Daniela Skodacek

Teilen

Die Schule an der Glückaufstraße in Waakirchen bleibt eine reine Grundschule. © Skodacek

Waakirchen – Obwohl es sie nicht mehr gibt, gibt es in Waakirchen immer noch den Status Mittelschule für das Gebäude, in dem nun die Grundschule ist. Bis jetzt.

„Es besteht keinerlei Aussicht, jemals wieder Mittelschule zu werden“, sagte Bürgermeister Norbert Kerkel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dem erneuten Antrag von Holger Kraus, Schulleiter der Waakirchner Grundschule, den inaktiven Status „Mittelschule“ aufzulösen, gaben die anwesenden Räte schließlich statt – allerdings nur schweren Herzens.



Mit neun Ja- und sieben Nein-Stimmen fiel die Einscheidung recht knapp aus. Der inaktive Status beschäftigte die Gemeinderäte schon gut zehn Jahre. „Wir haben durchaus Hoffnung gehabt, dass sich die Situation eventuell ändert“, gab Bürgermeister Kerkel zu. Die Schülerzahlen haben sich allerdings gegenläufig entwickelt. Inzwischen habe sich die Grundschule an der Glückaufstraße auch räumlich anderweitig orientiert und sei ziemlich voll.



Das Schulgebäude in Schaftlach sei damit ausgelastet, die Schulkinder vor Ort zu betreuen. In Rottach-Egern und Holzkirchen befänden sich nun die Schulstandorte, die von den meisten Waakirchner Mittelschülern besucht werden. Zudem dränge das Schulamt auf eine Entscheidung, hieß es in der Sitzung.



Während der Diskussion um den mittlerweile dritten Antrag von Schulleiter Holger Kraus, um den Status „Mittelschule“ aufzulösen, zeigte sich, dass einige Gemeinderäte nur ungern auf den inaktiven Status verzichten wollten. „Wenn man den Status aufgibt, bekommt man diesen sicher nicht so einfach wieder“, meinte Thomas Thrainer (FWG), der künftig doch noch Chancen für einen Anstieg der Schülerzahlen und eine Mittelschule in Waakirchen sah. Auch Caroline Marquardt (WIR) und Günther Jeske (FWG) sahen keine Eile geboten, sich von dem Status zu trennen.



Rudi Reber (ABV) hingegen fand die Auflösung gut: „Man muss sich von manchen Sachen einfach verabschieden.“ Evi Obermüller (Grüne) – selbst Lehrerin – konnte dem Antrag von Schulleiter Holger Kraus ebenfalls nur zustimmen. Aus ihrer Erfahrung heraus bleibe es bei der Tendenz, dass die Mittelschule weniger Zulauf habe. Zudem sei die Personalsituation ohnehin bereits angespannt. sko