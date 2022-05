Studie zeigt: Heilwasser im Jod-Schwefelbad hilft bei Post-Covid-Symptomen

Das Heilwasser im Jod-Schwefelbad Bad Wiessee hilft auch bei Post-Covid. © Jod-Schwefelbad

Bad Wiessee – In einer Studie mit 50 Probanden wurde nun nachgewiesen, dass das Heilwasser im Jod-Schwefelbad Bad Wiessee auch bei Post-Covid-Symptomen hilft.

Hilft die heilsame Wirkung des Jod-Schwefelwassers auch bei Corona-Langzeitfolgen? Dieser Frage ging das Jod-Schwefelbad Bad Wiessee in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit HNO-Arzt Michael Szyper nach – nun liegen die Ergebnisse vor.



Über den Zeitraum von knapp neun Monaten haben 50 Probanden an der Studie teilgenommen und jeweils zwölf Anwendungen in einer intensiven vierwöchigen Therapie wahrgenommen, medizinisch begleitet. So wurden 600 Anwendungen des Wiesseer Heilwassers per Inhalation verabreicht, teilt das Unternehmen mit.

Post-Covid-Symptome gelindert

Das Jod-Schwefelwasser, welches als Inhalation unter anderem bereits erfolgreich bei Allergien eingesetzt wird, hat auch bei Corona-Patienten, die nach einer überstandenen Infektion unter Post-Covid-Symptomen litten, signifikante Verbesserungen erwirkt. So konnten Störungen des Atemwegapparats der oberen Atemwege wie Husten und Halsschmerzen erheblich reduziert sowie teilweise dem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns entgegengewirkt werden.

„Ich freue mich, diese Studie begleitet zu haben“, sagt HNO-Arzt Michael Szyper. „Positive Effekte waren zu erwarten, da wir bereits in der Vergangenheit bei vielen oberen Atemwegsbeschwerden gute Erfahrungen mit dem Jod-Schwefelbad gemacht haben.“

Entspannung und besserer Schlaf

Konkret wurden signifikante Verbesserungen hinsichtlich Schleimhaut­entzündungen, Nasen- und Nebenhöhlenbeschwerden sowie Geruchsempfinden verzeichnet. Darüber hinaus konnten Antrieb – also die Lebensenergie – und Konzentrationsvermögen positiv beeinflusst werden. Ein weiterer positiver Effekt, den der Arzt beobachtet hat: Die Teilnehmer verspürten eine entspannende Wirkung und einen deutlich verbesserten Schlaf.



„Wir sind hoch erfreut, mit unserem Jod-Schwefelwasser auch zur Linderung dieser Probleme beitragen zu können“, erklärt Helmut Karg, Geschäftsführer der Gesundheitszentrum Jod-Schwefelbad GmbH. „Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie vielfältig unser Heilwasser wirkt.“



Auch Hilfe bei Hautkrankheiten oder Rheuma

Als Wannen- oder Sprühbad verabreicht, wird das Jod-Schwefelwasser zudem bei Beschwerden wie Hautkrankheiten, Rheuma oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems eingesetzt. Aber auch einfach nur für eine kurze Auszeit vom Alltagsstress wirkt ein Bad in diesem Wasser entspannend und entsäuernd.

Weitere Informationen zum Thema und zur Einrichtung in Bad Wiessee gibt es unter www.jodschwefelbad.de. ksl