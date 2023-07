Tag der betrieblichen Ausbildung an der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern

Stellten die Vorteile einer betrieblichen Ausbildung vor: (v.l.) Moderator Franz Hagenauer, Jens Wucherpfennig von der IHK Rosenheim, Konditorin Franziska Kirner, Martin Greifenstein vom Berufsschulzentrum Miesbach und Jakob Bscheider, Obermeister der Zimmerer-Innung. © Ingrid Versen

Rottach-Egern – Einer der großen Vorteile des bayerischen Schulsystems besteht darin, dass es nach jedem Abschluss einen Anschluss gibt. Somit stehen den Schulabgängern alle Wege in eine erfüllte berufliche Zukunft offen, egal ob sie von der Mittelschule, der Realschule, dem Gymnasium oder einer anderen Schulart kommen.

„Häufig übersehen werden hierbei jedoch die exzellenten Möglichkeiten, die die berufliche Bildung bietet“, sagte Ulrich Throner, Leiter der Rottacher Grund- und Mittelschule. Diese würden sich vom Facharbeiter, Techniker, Meister, zum eigenen Betrieb und vom dualen Studium mit vollem Verdienst bis zum akademischen Abschluss erstrecken. Um diese Möglichkeiten bewusst zu machen, um Vorteile und Wege zu verdeutlichen, fand jüngst an der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern ein „Tag der betrieblichen Ausbildung“ statt. Zielgruppen waren Schüler der dritten Jahrgangsstufe der Grundschulen Rottach-Egern/Kreuth, Gmund, Bad Wiessee und Tegernsee, deren Eltern, Jugendliche und die interessierte Öffentlichkeit. Zunächst besuchten die Kinder die 20 anwesenden Betriebe (vom Autohaus, Gartenbaubetrieb, Glaserei, über Elektro- und Baubetrieb, Heizungsbau bis hin zur Gastronomie), um in praktischer Tätigkeit verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und Spaß an der Praxis zu erfahren. Die praktische Tätigkeit sollte im Vordergrund stehen, verbale Informationen sollten nur am Rande gegeben werden.



Parallel fand für die Eltern der Grundschüler und für alle anderen Interessierten aus der Region eine von der IHK organisierte Podiumsdiskussion zum Thema „Möglichkeiten und (Aufstiegs-) Chancen in der beruflichen Ausbildung“ statt. Unter der Moderation von Franz Hagenauer seitens der Agentur für Arbeit in Rosenheim, erzählten anerkannte Fachleute ganz locker aus ihren Berufs- und Lebenserfahrungen. „Seien Sie gute Berater für Ihre Kinder, damit diese einen Beruf ergreifen, der sie glücklich macht“, bat Jens Wucherpfennig, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Rosenheim, die Eltern. Das Klassenleiterprinzip an der Mittelschule garantiere eine persönliche Begleitung Schüler. Auf deren Stärken und Schwächen könne somit besser eingegangen werden. Erschütternd sei, dass es in 2022 zwar 330 offene Lehrstellen gab, aber nur 100 Schüler eine Lehrstelle suchten. Berufsorientierung sollte wieder in den Mittelpunkt gestellt werden.



„Das Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden“, versicherte Jakob Bscheider, erfahrener Obermeister der Zimmerer-Innung und zeigte praktische Beispiele auf. „Unsere 350 Ausbildungsberufe halten auch Schritt mit der Digitalisierung“, versicherte Martin Greifenstein, Schulleiter des Berufsschulzentrums Miesbach.



Frischen Wind brachte Franziska Kirner aus Bad Tölz in die Podiumsrunde. „Ich wusste immer, was ich wollte“, bekannte die 24-Jährige mit fester Stimme. Schon als Kind habe sie gerne der Mutter bei der Weihnachtsbäckerei geholfen, woraus sich eine Leidenschaft entwickelt habe, obwohl sie selber gar nicht mal so sehr auf süße Sachen stehe: „Heute bin ich auf dem Weg zur Konditormeisterin, bin stolz auf meine Leistungen und träume davon, vielleicht mal ein kleines Café zu eröffnen“. Schon jetzt fänden die selbst entworfenen Hochzeits- oder Tauf-Torten im Freundeskreis großen Anklang, was die Freude am kreativen Beruf noch erhöhe.



„Jeder, der sich über die Zukunft seiner Kinder Gedanken macht, sollte die exzellenten Möglichkeiten der betrieblichen Ausbildung kennen“, gab Throner den anwesenden Eltern mit auf den Weg. Im Anschluss daran standen an Informationsständen die Berufsberatung der Agentur für Arbeit, die Berufseinstiegsbegleiter der IHK und HWK, die Berufsschule, die Regionalförderung Oberland und die Schule-Wirtschafts-Expertin des Landkreises für vertiefende Gespräche zur Verfügung. iv