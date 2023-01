Feierliche Taufe für den neuen Heißluftballon des Hotels Bachmair Weissach

Von: Sabrina Winklmaier

Stolz hebt sich der neue Heißluftballon des Hotels Bachmair Weissach bei seiner Taufe das ersten Mal in die Luft. © Ingrid Versen

Kreuth-Weissach – Seit diesem Jahr sieht man ab und an einen weiteren Heißluftballon am Himmel über dem Tegernseer Tal schweben. Das Hotel Bachmair Weissach lud kurz vor Jahresende zur feierlichen Taufe des Luftfahrzeugs ein.



„Bisher haben wir unseren Gästen viele Glücksmomente am Boden in unseren verschiedenen Betrieben geboten. Heute erreichen wir eine neue Dimension, nämlich Glücksmomente in der Luft“. Mit diesen Worten begrüßte Korbinian Kohler, Chef im Hotel Bachmair Weissach, die zahlreichen Besucher zur feierlichen Ballontaufe, darunter vor allem junge Familien.



Die entsprechende Stimmung verbreiteten nicht nur die zahlreichen Fackeln bei Einbruch der Dunkelheit, sondern auch Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen, die auf der Terrasse vor dem Restaurant Gardone geboten wurden. Von hier aus konnte der gerade aufgerüstete Ballon von Ballooning Tegernsee in aller Stattlichkeit bewundert werden, der nun das entsprechende Logo trägt.

Das eindrucksvolle Gebilde ist 25 Meter hoch und hat einen Durchmesser von beachtlichen 15 Metern. Über 4000 Meter Höhe kann der Heißluftballon in die Luft „fahren“. Bekanntlich ist eine Flasche Schampus fällig, wenn man stattdessen „fliegen“ sagt.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Korbinian Kohler nun einen Werbepartner aus der hiesigen Region haben“, würdigte Ballooning-Chef Andi Götschl (Nachfolger von Michael Unger) die beginnende Zusammenarbeit.



Ballooning Tegernsee, ansässig in Kreuth, ist ein vom Luftfahrtbundesamt zugelassenes Luftfahrunternehmen. Maximal vier Personen haben im Ballon-Korb Platz. Aber auch Liebespaare können zu Zweit die Glücksmomente in der Luft buchen - sozusagen als himmlisches Geschenk.

Spannend wurde es bei der Einweihung, als der Spielmannszug Bad Wiessee einmarschierte und aufspielte, gefolgt von drei Alphornbläsern, die in Ballonnähe ihr Können unter Beweis stellten.



„Wir wollen nun den Ballon auf eine spirituell gute Bahn schicken“, kündigte Korbinian Kohler, die beiden anwesenden Pfarrer, Monsignore Walter Waldschütz und dessen evangelischen Amtskollegen Martin Weber, an. Beide erbaten den Segen Gottes für Piloten und Mitfahrer. Ein Zauber des besonderen Moments war, als die Geistlichen Korbinian Kohler gestatteten, die Taufe mit geweihtem Wasser persönlich zu übernehmen. Diese große Ehre war dem Hotelier durchaus bewusst, was sein strahlender Gesichtsausdruck zeigte, verbunden mit der Grußformel „Glück ab, gut Land“. iv