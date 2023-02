Tegernseer Tal: Zwei Tankstellen Ziel von Straftätern – E-Zigaretten gestohlen

Von: Sandra Hefft

Teilen

Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Tegernseer Tal – Zwei Tankstellen in Bad Wiessee und Tegernsee waren am Samstag Ziel von Straftätern. Sie stahlen E-Zigaretten. Die Polizei ermittelt.

Der erste Versuch der Kriminellen ereignete sich am Samstag (28. Januar): Die unbekannten Täter versuchten um 1 Uhr mittels einer Spitzhacke die Eingangstür zu einer Tankstelle in Bad Wiessee einzuschlagen und dort einzubrechen. „Sie scheiterten jedoch an der Tür“, berichtet die Polizei Bad Wiessee.

Anhand der Videoüberwachung ist erkennbar, das sich zwei Täter mit Fahrrädern näherten. Während einer Schmiere stand, rannte der Zweite zur Haupteingangstür, erklärt die Polizei. Dort schlug er mehrfach mit einer Spitzhacke auf die Schiebetür ein. Diese hielt aufgrund der Sicherheitsverglasung dem Angriff stand und der Täter ergreift die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Am Abend desselben Tages ein weiterer Versuch: Dabei betraten zwei vermummte Täter kurz vor Schließung eine Tankstelle in Tegernsee. Während sich der eine zum Schrank mit den E-Zigaretten begab, stellte sich der zweite Täter in die Schiebetür, um diese offen zu halten, erklärt die Polizei.

Wohl noch bevor der Angestellte der Tankstelle reagieren konnte, griff der Haupttäter mehrfach beherzt zu und packte die E-Zigaretten in seine mitgeführte Umhängetasche. Die Aktion dauerte wenige Sekunden. Beide Täter ergriffen darauf zu Fuß die Flucht in Richtung Rottach-Egern. Die Räuber erbeuteten E-Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro.

Haupttäter wohl in beiden Fällen derselbe

Der Haupttäter war in beiden Fällen schlank, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und führte eine Umhängetasche mit. Vermummt hatte sich der Täter mit einem weißen Tuch, welches den kompletten Kopf gewickelt war. Aufgrund der Videoaufzeichnung wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Person handelt, erklärt die Polizei.

Der zweite Täter war ebenfalls 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und komplett schwarz gekleidet. Dieser hatte seinen Kopf schwarz vermummt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Wiessee unter Telefon 08022/98780 entgegen. she