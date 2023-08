Tegernsee: Bürgermedaille für Heinrich Oberbauer und Michael Haller

Im vollen Sitzungssaal in Tegernsee überreichte (v.l.) Bürgermeister Johannes Hagn die Bürgermedallien an die Kommandanten Michael Haller und Heinrich Oberbauer. © Feuerwehr Tegernsee

Tegernsee – Sie zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen der Stadt Tegernsee: die Bürgermedaille, mit der Menschen geehrt werden, die sich in besonderem Maße für die Stadt und ihre Bürger engagieren. Zuletzt erhielt sie 2013 Helga Hobmeier. Anfang August, zehn Jahre später, wurden gleich zwei Einwohner von Bürgermeister Johannes Hagn ausgezeichnet.

Selten war der Sitzungssaal der Stadt Tegernsee so gut besucht wie bei der Stadtratssitzung am ersten August. Denn mehr als 22 Feuerwehrleute waren gekommen, um der Verleihung der Bürgermedaille an die langjährigen Kommandanten Heinrich Oberbauer und Michael Haller beizuwohnen.



Bürgermeister Johannes Hagn bedankte sich bei der Verleihung für das Engagement der beiden. Diesen Dank gab Michael Haller anschließend auch an die Ehefrauen weiter, ohne die das Ehrenamt nicht möglich wäre. „An 365 Tagen und Nächten geht viel Zeit für diese Arbeit drauf. Das geht nur, wenn die Ehefrauen daheim mitmachen.“ Eine Aussage, die auch Heinrich Oberbauer bestätigte: „Kommandanten sind eine aussterbende Rasse. Zu wenige wollen sich heutzutage dem zeitintensiven Job aussetzen.“



Laut Staatsregierung engagieren sich in Bayern rund 41 Prozent der Bürger über 14 Jahren ehrenamtlich. Ihr freiwilliger Einsatz in Vereinen, Feuerwehren, Rettungsdiensten und anderen Organisationen ist eine wichtige Stütze der Gesellschaft. Aus diesem Grund wurde die Förderung des Ehrenamtes vor rund neun Jahren auch in der Verfassung des Freistaates verankert. Peter Mörtl