Neue Details zu Neubau der Tegernseer Feuerwehr samt Wohnungen

Von: Katja Schlenker

Der Rohbau der neuen Feuerwehr in Tegernsee steht bereits. Unterdessen gehen die Planungen im Stadtrat weiter. © Schlenker

Tegernsee – Der Rohbau der Freiwilligen Feuerwehr Tegernsee steht. Die Arbeiten hinken jedoch drei bis vier Monate dem Zeitplan hinterher. Auch die Kosten steigen.

Der Rohbau steht bereits, nun geht es an die Feinheiten: Die Stadträte in Tegernsee haben in ihrer jüngsten Sitzung weitere Details für das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Tegernsee sowie die Wohnungen an der Hochfeldstraße festgelegt.



„Die Geländer für die Balkone und die Stützmauern auf der Nordseite und entlang dem Königin-Caroline-Weg müssen ausgeschrieben werden“, erklärte Bauamtsleiterin Bettina Koch. „Das Architekturbüro Schreiber hat dafür mehrere Varianten vorgelegt.“

Höhere Stützmauer mit besserem Schallschutz

Für die Stützmauer am Königin-Caroline-Weg musste zudem entschieden werden, ob diese als Sockel mit Geländer oder als höhere Stützmauer mit Handlauf errichtet werden soll. Erstere Variante sei ortstypisch. Die Höhe des Sockels würde dann 30 Zentimeter betragen und die des Geländers 70 – bei einer Gesamtlänge von 22,62 Metern.

„Eine höhere Stützmauer würde nach Meinung von Frau Schreiber einen besseren Schallschutz und eine geringere Beeinträchtigung durch Licht von an- und abfahrenden Feuerwehrfahrzeugen in der Nacht für die Nachbarschaft bedeuten“, führte die Bauamtsleiterin aus. Die Höhe der Mauer würde dann 90 Zentimeter betragen, mit Handlauf 1,10 Meter.



So könnte das Geländer an der Feuerwehr in Tegernsee aussehen. © GB

Drei Varianten stellte Architektin Claudia Schreiber schließlich für die Balkongeländer vor. Danach fragte Bürgermeister Johannes Hagn reihum ab, welcher Stadtrat welche Variante bevorzugt. Das Ergebnis: Die Mehrheit wünschte sich ein Modell mit klassisch geraden, ver­zinkten Metallstäben. Auch in Sachen Stützmauer fiel die Entscheidung eindeutig aus: Die Mehrheit befürwortete die Variante mit Sockel und Geländer.

Nachdem das geklärt war, gab es jedoch noch schlechte Nachrichten zum Projekt im Gremium: Wie Bettina Koch aus dem aktuellen Quartalsbericht des Beratungsunternehmens Drees und Sommer, das den Neubau begleitet, vorlas, gebe es aktuell eine Bauzeitverzögerung von drei bis vier Monaten. Grund ist unter anderem, dass einige Gewerke ausgeschrieben wurden, aber keine Angebote eintrafen.

Ukraine-Krieg wirkt sich auf Neubau aus

Aktuell seien noch etwa 16 Prozent an Vergaben offen, erklärte die Bauamtsleiterin. Auch würden manche Produkte, die man für den Bau benötige, gerade nicht produziert wegen der hohen Energiekosten. Der Ausgabenstand liegt derzeit bei 16 Millionen Euro – und damit weit höher als geplant. Ein Ende ist offen.

Viele Firmen würden nachfordern aufgrund der aktuellen Situation mit gestiegenen Kosten, Problemen beim Transport und dem Ukraine-Krieg, merkte Bettina Koch an. Es sei anstrengend momentan. Die Stadträte nahmen die Informationen ohne weitere Diskussion zur Kenntnis. ksl