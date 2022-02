Sanierung der Alpbachbrücke in Tegernsee: Protest gegen Baumfällung

Von: Katja Schlenker

Um die Brücke über den Alpbach in Tegernsee zu sanieren, sollen diese zwei Laubbäume gefällt werden. © GB

Tegernsee – 2022 soll die Brücke über den Alpbach in Tegernsee saniert werden. Dafür müssen zwei Bäume gefällt werden. Das sorgt für Kritik.

Entrüstung in Tegernsee: Dort sollen zwei Spitz­ahorn gefällt werden. Das ist nötig, um die Brücke über den Alpbach sanieren zu können. Die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) will das nicht hinnehmen und auch im Stadtrat gab es nun Kritik an dem Vorhaben.



„Ein Frevel sondergleichen und dann in einem Ort, der jedes Jahr wieder den Titel als heilklimatischer Kurort erhalten möchte“, teilt Angela Brogsitter-Finck von der SGT mit. „Die Schutzgemeinschaft wird alles versuchen, um diesen Frevel zu verhindern.“



Bäume können nicht erhalten werden

Auch Stadträtin Manuela Brandl (Bürgerliste) hakte in der jüngsten Sitzung nach, was es mit den zwei Bäumen auf sich hat, die gefällt werden sollen. „Ist das zwingend erforderlich?“, fragte sie in Richtung von Bürgermeister Johannes Hagn und Bauamtsleiterin Bettina Koch. „Gibt es keine Möglichkeit, die Aktion zurückzunehmen?“



Die Chancen stehen schlecht. So habe es vorab eine große Besprechung mit Vertretern des Staatlichen Bauamts Rosenheim, in dessen Regie die Brücke saniert wird, und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Miesbach gegeben. „Die Fachleute sind sich einig, dass die Bäume nicht erhalten werden können“, resümierte Bettina Koch das Treffen. Folglich sei zugestimmt worden, die Bäume zu fällen – sofern auch der Grundstückseigentümer dies tut.



Zudem räumte die Bauamtsleiterin ein, dass die Stadträte hätten informiert werden sollen. Auch das war ein Kritikpunkt von Manuela Brandl, die bedauerte, dass man so etwas aus der Zeitung erfahren müsse. „Es gab nichts zu entscheiden, deswegen haben wir es nicht in den Ausschuss gegeben“, sagte Bettina Koch.



Alternative ist, dass Brücke gesperrt wird

Stadträtin Ursula Janssen (Grüne) wollte zudem wissen, ob die Bäume gefällt werden müssen, weil die Brücke an sich saniert oder zugleich die Wasserleitung verlegt wird. Letztere werde seeseitig an der Brücke verlegt, erläuterte die Bauamtsleiterin: „Die Fällung hängt mit den direkten Arbeiten an der Brücke zusammen.“



Man lasse nicht einfach so Bäume fällen, betonte Bürgermeister Johannes Hagn. Auch wies er darauf hin, dass es grundsätzliche Beschwerden darüber gebe, dass die Brücke über den Alpbach saniert werden soll. „Die Alternative ist, dass die Brücke irgendwann gesperrt wird – und dann ist die Ortsdurchfahrt dicht“, sagte er. Zudem versprach er, die Stadträte künftig auf solche Fälle hinzuweisen. ksl