Tegernsee: Tourist bricht am Schloßplatz zusammen – Passanten reagieren „umsichtig und beherzt“

Großes Lob der DLRG

Von Sandra Hefft schließen

Tegernsee – Dramatischer Vorfall in Tegernsee: Ein Mann ist am Donnerstag am Schloßplatz zusammengebrochen. Sofort leisteten Passanten Erste Hilfe. Die DLRG lobt ihren Einsatz.

Am Donnerstag (1. Juni) kam es gegen 14.45 Uhr zu einem dramatischen Zwischenfall am Schloßplatz in Tegernsee: „Ein männlicher Tourist verlor aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein“ und brach auf dem Gehweg zusammen, erklärt der DLRG-Ortsverband Tegernsee.

Passanten reagieren vorbildlich

Passanten setzten einen Notruf ab „und begannen sofort selbstlos und vorbildlich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung“, heißt es weiter. Parallel alarmierte die Integrierte Leitstelle Rosenheim den Rettungswagen aus Rottach und den Notarzt aus Gmund. Zusätzlich wurden weitere Kräfte der Wasserwacht Gmund und der DLRG Tegernsee angefordert, die gerade Dienst an ihren Stationen leisteten.

Rettungskräfte übernehmen Reanimation

„So rückte die Wasserwacht Gmund mit ihrem Rettungsboot zum Bräustüberl aus, während sich die DLRG mit ihrem Einsatzfahrzeug auf den Weg machte“, erklärt die DLRG. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst des BRK und dem Notarzt setzten die Wasserretter die Reanimation fort. „Hand in Hand kämpften die Organisationen gemeinsam um das Leben des Mannes, die Zusammenarbeit verlief außerordentlich gut“, lobt die DLRG. Der Patient wurde mit dem Rottacher Rettungswagen in das Krankenhaus Agatharied transportiert.

Dank der DLRG Tegernsee

„Der umsichtige und beherzte Einsatz der Passanten, die Zivilcourage zeigten und noch vor Eintreffen der professionellen Retter mit der Wiederbelebung begannen, war wirklich vorbildlich. Ihnen gilt großer Dank“, betont die DLRG in Tegernsee. Wer sich nicht mehr ganz sicher ist, was bei einem Notfall zu tun ist, kann beim BRK-Kreisverband Miesbach sein Wissen rund um Erste Hilfe auffrischen.