Miesbacher Kreisrätin stellt Vision für Mehrgenerationenprojekt vor

Von: Katja Schlenker

Junge Paare suchen meist eine Wohnung, ältere leben oft alleine in großen Häusern. Das Wohnprojekt von Christine Negele würde beides zusammenbringen. © Christin Klose/dpa (Symbolbild)

Tegernsee – Wohnraum ist Mangelware in Tegernsee. Eine neue Idee brachte SPD-Kreisrätin Christine Negele nun im Stadtrat ein.

Gemeinschaftlich aktiv wohnen – so lautet der Titel eines Projekts, das SPD-Kreisrätin Christine Negele in der jüngsten Sitzung des Tegernseer Stadtrats vorgestellt hat.

Eine Initiative für bezahlbares nachbarschaftliches Wohnen einheimischer Bürger am Tegernsee soll das Projekt sein, wie die 63-Jährige erläuterte. Auch aus eigenem Interesse möchte sie das vorantreiben, da sie sich gut vorstellen könne, in so einem Mehrgenerationenwohnen zu leben. Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die Kreisrätin, die selbst in Tegernsee lebt, mit dem Thema befasst. Nach der zweijährigen Zwangspause soll es nun neu losgehen. Wie ein solches Projekt aussehen könnte, skizzierte sie anhand verschiedener Parameter.

Kriterien für das Projekt in Tegernsee:

Einer der Punkte war Mehrgenerationen. „Senioren leben oft in zu großen Häusern oder Wohnungen, junge Paare hingegen sind auf der Suche“, erklärte sie. „Mit dem neuen Wohnprojekt soll etwas angeboten werden, das für alle etwas bietet.“ Also größere Wohnungen für Familien, kleinere Apartments für Senioren. Ein guter Mix.

Zudem sei gelebte Nachbarschaft wichtig. Alle Bewohner sollten interessiert sein an Gemeinschaft, zum Beispiel bei Treffen im Garten.

Zudem sollen sie sich aktiv beteiligen und bereits in der Planungs- sowie Bauphase einbringen, auch um sich kennenzulernen. Ein Kümmerer soll diesen Prozess begleiten und gegebenenfalls vermitteln. Bezahlbar soll der Wohnraum sein.

Zwei weitere Punkte, welche die Kreisrätin ansprach: inklusiv und sozial. So sollen 20 bis 30 Prozent der Wohnfläche für Menschen mit besonderem Bedarf vorgehalten werden. Auch eine Senioren-WG sei denkbar.

Der soziale Aspekt soll den Zusammenhalt der Bürger fördern, indem zum Beispiel betreutes Wohnen angeboten wird. Als Genossenschaft oder Gemeindebau könnte das Projekt umgesetzt werden.

Christine Negele ist seit 2008 Kreisrätin in Miesbach. © GB

Positive Rückmeldungen aus dem Stadtrat

Die Stadträte zeigten sich aufgeschlossen. Ob sie für Tegernsee bereits ein Objekt im Blick habe, wollte Rudolf Gritsch (CSU) wissen. Dies verneinte die Kreisrätin, betonte aber, dass die Immobilie eine Außenanlage haben und zentrumsnah gelegen sein müsse.

Ursula Janssen (Grüne) könnte sich gut vorstellen, so ein Projekt zu integrieren, wenn das Bahnhofsareal überplant werden soll. „Es reicht nicht ein Haus, sondern müsste schon ein größerer Komplex sein“, sagte die Stadträtin. Von mindestens acht bis zwölf Wohnungen, damit es sich lohne, sprach Christine Negele.

Thomas Mandl (SPD) findet das Modell ebenfalls interessant: „Ich glaube, es ist für die Stadt fast erotisch, wenn Häuser nicht nur aufgekauft und hergerichtet, sondern gemeinsam mit Bürgern entwickelt werden.“ Man habe das Projekt auf jeden Fall auf dem Schirm, betonte Bürgermeister Johannes Hagn zum Abschluss. ksl