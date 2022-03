Neuer Antrag der Grünen zu Tiefgarage und Horn-Parkplatz in Tegernsee

Von: Katja Schlenker

Teilen

Statt Parkplatz ein Wohnhaus? Mehrere Pläne gibt es für das Horn-Areal in Tegernsee. © Schlenker

Tegernsee – Erneut waren die Tiefgarage am Kurgarten und der Horn-Parkplatz Thema im Stadtrat Tegernsee. Die Grünen hatten nochmals zwei Anträge gestellt.

Einen wahren Antragsmarathon haben die Stadträte in Tegernsee hinter sich: Nach einem ersten Antrag der Grünen zu Tiefgarage im Kurgarten und Horn-Parkplatz folgte ein zweiter der Freien Wähler sowie in der jüngsten Sitzung ein dritter – diesmal wieder von den Grünen.



Seit Längerem gärt eine Diskussion rund um die geplante Erweiterung der Tiefgarage am Kurgarten und den Horn-Parkplatz. Die Grünen schlugen nun vor, als Alternative zum oberen Kurgarten, wo einige Bäume wegen des Bauprojekts gefällt werden müssten, auch zu prüfen, ob die Tiefgarage nach Südwesten in Richtung Sparkasse, Alte Post und Hauptstraße erweitert werden könnte. Eine Machbarkeitsstudie soll das klären, welche in Auftrag gegeben werden müsste.

ÖPNV statt Tiefgarage weiterentwickeln

„Die städtischen Stellplätze können durch Vorrang für Park-Abos vor fester Dauervermietung bestmöglich genutzt werden“, schreiben die Grünen in ihrem Antrag. „Das gesamte Stellplatzangebot in Tegernsee ist mit dem ÖPNV zusammen mit dem Regulativ für die Zahl an Tagesgästen, die unser Ort am Wochenende verkraften kann. Eine Übergröße der Tiefgarage ist – so gesehen – eher schädlich.“



Falls sich aus Machbarkeitsstudie und weiterer Verkehrsplanung ein dringender Mehrbedarf an Stellplätzen ergeben sollte, könnte auf dem Horn-Grundstück zusätzlich eine zweite Park­etage über der Parkebene oder eine Tiefgarage darunter angelegt sowie platzsparend mit einem Autolift erschlossen werden, argumentieren die Grünen zudem.

Öffentlicher Parkbereich für zirka 50 Autos

Dazu stellten sie einen zweiten Antrag: Das von den Freien Wählern angestoßene gemischte Park-Wohn-Konzept auf dem Horn-Gelände soll aufgegriffen, aber modifiziert werden, indem anstelle einer Tiefgarage im Erdgeschoss des Neubaus ein öffentlicher Parkbereich für zirka 50 Autos geplant werde, nachdem das Areal rückwärtig durch Abtragen des Hangs erweitert wurde.

Der Antrag zur Tiefgarage sei in der jüngsten Sitzung des Stadtrats zurückgestellt worden, erklärt Geschäftsleiter Hans Staudacher. Zunächst solle die geplante Klausursitzung, in der es auch um das Thema Verkehr in Tegernsee gehen soll, abgehalten werden. Was den Antrag zum Horn-Parkplatz angeht, so hätten die Freien Wähler einen Antrag gestellt, auch diesen Punkt in der Klausursitzung zu besprechen. Diese soll im April stattfinden. Die Stadträte folgten dem Vorschlag. ksl