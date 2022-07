Neue Attraktion am Spa & Resort Bachmair Weissach startet im Sommer

Mit „Tegernsee phantastisch“ will Hotelier Korbinian Kohler eine neue Attraktion erschaffen. © GB

Kreuth – Das Projekt „Tegernsee phantastisch“ am Spa & Resort Bachmair Weissach geht in die heiße Phase. Im August soll die neue Attraktion öffnen.

Im Sommer 2022 ist das Tegernseer Tal um eine Attraktion reicher, denn das Spa & Resort Bachmair Weissach in Kreuth eröffnet mit „Tegernsee phantastisch“ ein multimediales und technologiebasiertes Unterhaltungscenter. Bei einem Pressetermin auf der Baustelle gewährte Hotelier Korbinian Kohler erste Einblicke.

Derzeit laufen in der ehemaligen Bachmair-Weissach-Arena die Baumaßnahmen auf Hochtouren. Es wird gebohrt, gesägt und gehämmert. Mitte August sollen sich die Türen zu dem 2.700 Quadratmeter großen Indoor-Unterhaltungscenter öffnen. Mit einem 15-köpfigen Team, bestehend unter anderem aus Architekten, Freizeitparkexperten und Innendesignern, hat Korbinian Kohler dabei Einmaliges geschaffen, denn durch den neuartigen und insbesondere auch kreativen Einsatz neuester Technologien wurde eine fantastische Erlebniswelt aufgebaut. So wurde sogar in Kooperation mit dem Europapark Rust ein Virtual-Reality-Room und ein 5D-Kino eingerichtet.



Zwei Bereiche in Indoor-Edu­tainment-Halle

Der Name „Tegernsee phantastisch“ ist nicht nur deswegen passend gewählt, denn Hauptakteur ist der Tegernsee – mit seinen Menschen, Traditionen und der Natur. Bei dem Konzept geht es aber nicht nur um reine Unterhaltung, sondern auch um Wissensvermittlung. Diese Kombination aus Spaß und Lernen nennt man Edutainment.

Aufgeteilt ist die Indoor-Edu­tainment-Halle in zwei Bereiche. Im ersten Areal, der „Tegernsee-World“, befinden sich die Besucher in einem lichtdurchfluteten Bereich, in dem man an einem Kettenkarussell vorbei zu einem virtuellen Tegernsee gelangt. Flankiert wird er von den Hotels der Bachmair-Weissach-Gruppe, die als Holzhäuser nachgebaut wurden und in den oberen Stockwerken über Brücken miteinander verbunden sind. Darüber gelangt man zu einem Hochseilgarten.

Aquarium mit Fischarten aus dem Tegernsee

Zusätzlich lernen die Gäste auch die heimische Tierwelt kennen. Dazu wurde beispielsweise mit „Inside Tegernsee“ ein virtuelles Aquarium geschaffen, bei dem alle im Tegernsee vorkommenden Fische an die Wand projiziert werden. Per Knopfdruck können sich die Besucher auch Informationen zu den Unterwasserbewohnern anzeigen lassen. Im Wallberg­haus erfährt man mehr über die Welt der Greifvögel. Über berühmte Persönlichkeiten der Seekommunen – egal, ob Sportler, Künstler oder Politiker – können sich die Besucher zwischen den beiden Arenen informieren.



Im zweiten Areal befindet sich „Tegernsee-Magic“. Im Gegensatz zur „Tegernsee-World“ ist der gesamte Bereich dort verdunkelt. „Eingetaucht in eine atmosphärische Lichtinstallation befindet sich im Halbdunkel dieser mystischen Fantasielandschaft ein Hochseilklettergarten mit sieben Stationen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, der Höhenweg“, erklärte Hotelier Korbinian Kohler bei der Baustellenbegehung. Zusätzlich wurde eine interaktive Trampolinanlage installiert, die mit akustischen und optischen Effekten für den einen oder anderen Adrenalinschub sorgen soll. Wer noch mehr Aktion und insbesondere den Wettbewerb sucht, kann sich als „Weissach-Warrior“ auf einem Ninja-Parcours versuchen.



Doch bei allem Wettstreit und vielen Möglichkeiten, Spaß zu haben, gibt es auch ernste Themen, die bei „Tegernsee phantastisch“ angeschnitten werden. Um das Thema umzusetzen, hat sich Korbinian Kohler die Nachhaltigkeitsexpertin und Gründerin von „2bsustainable consulting“, Beatrice von Thurn und Taxis aus Rottach-Egern, ins Boot geholt. Sie verantwortet den Bereich „Tegernsee-Ecologia“, in dem sich alles um die Pflanzen- und Bergwelt dreht, aber auch der Klimawandel thematisiert wird.

Nachhaltigkeit großes Thema bei Projekt

„Das Ziel von Tegernsee-Ecologia ist unter anderem zu erklären, wie der Tegernsee früher ausgesehen hat, wie er heute aussieht und wie er morgen aussehen wird“, erläutert Beatrice von Thurn und Taxis, denn der Klimawandel sei keine Illusion, er laufe gerade mit hoher Geschwindigkeit ab und wirke sich auf die Natur und den Menschen aus. Deswegen möchte die Nachhaltigkeitsexpertin auch Antworten auf regionale Fragen geben. „Was macht die Klimaveränderung mit dem Tegernsee, aber auch mit uns Menschen und mit dem Tourismus? Wir wollen aber auch zeigen, was den Tegernsee so wertvoll macht, damit die Menschen dies besser wertschätzen können“, führt Beatrice von Thurn und Taxis weiter aus.

Gerade deswegen richtet sich laut Hotelier Korbinian Kohler die Unterhaltungswelt von „Tegernsee phantastisch“ in Kreuth-Weißach nicht nur an Touristen und Kinder, sondern auch an Erwachsene und Einheimische. „Unsere Edutain­ment-Welt unterscheidet sich klar von herkömmlichen Spielarenen für Kinder“, sagt er. „Sie ist informative Unterhaltung für jedermann.“ pm