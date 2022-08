Voller fantastischer Ideen: Auf der Baustelle von „Tegernsee phantastisch“

Von: Daniela Skodacek

Lüftlmaler Markus Hagn (l.) ist zusammen mit seinem Kollegen Klaus Stillner (r.) eifrig dabei, die Miniaturausgaben des Bachmair-Weissach-Gasthofs von Hotelier Kohler zu verzieren. © Skodacek

Kreuth – Heiße Phase für das Projekt „Tegernsee phantastisch“ in Kreuth. Am 19. August öffnet die Anlage für Hotelgäste, ab September dann für alle.

„Wir wollen, dass die Gäste rote Backen und große Augen haben, wenn sie raus kommen und wissen: Wow, ist der Tegernsee geil!“ – Korbinian Kohler freut sich ganz offensichtlich selbst wie ein Kind auf die neue Attraktion seiner Bachmair-Weissach-Welt. Das „Tegernsee phantastisch“ sei vor allem eine Liebeserklärung an seine Heimat, betonte der umtriebige Hotelier bei der jüngsten Baustellenbesichtigung für Vertreter der Presse und der Reisebranche. Für Mitte August ist das Soft-Opening des multimedialen Indoor-Unterhaltungscenters geplant.



Noch nie habe er soviel Leidenschaft für eine Baustelle gehabt wie hier, gab Korbinian Kohler unverhohlen zu. Drei- bis viermal am Tag stehle er sich aus seinem Büro in die ehemalige Bachmair-Weissach-Arena, um dem emsigen Treiben, Werkeln und Werden des „Tegernsee phantastisch“ beizuwohnen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie am Konzept

Zusammen mit einem 15-köpfigen Team hat er im Grunde seit Beginn der Corona-Pandemie am Konzept gearbeitet. Heraus kam schließlich „Uniquely Designed Edutainment“ und eine weltweit bislang einzigartige Erlebniswelt, die bei ihren Besuchern für Unterhaltung, Wissensvermittlung und Herausforderung in einem sorgen soll – virtuell wie analog und für jede Alters- sowie Fitnessstufe.

Und das in einem attraktiv gestalteten Umfeld, denn mit einem herkömmlichen Indoor-Spielplatz hat „Tegernsee phantastisch“ rein gar nichts gemein – außer vielleicht den obligatorischen Umkleideraum, genannt Locker-Room. Da steigen die Gäste in ihre Hallenturnschuhe um und schlüpfen nach einer Instruktion rein ins neue Vergnügen am Tegernsee. Ein Time-Slot umfasst drei Stunden. Tickets können ausschließlich online gebucht werden, das aber bereits ab sofort, informierte Kohler.

Lebensraum Tegernsee spielerisch vermittelt

Der Tegernsee ist auch Dreh- und Angelpunkt in Halle 1, der lichtdurchfluteten „Tegernsee-World“. Neben einer Boulder-Wand an einer Glasfassade in Richtung Foyer – die man sich bei diesem Baustellentermin weiterhin noch vorstellen musste – wird der Lebensraum Tegernsee spielerisch vermittelt. Auch Umwelt- und Klimaaspekte sollen keinesfalls zu kurz kommen.

Das sogenannte Edutainment findet in fünf Miniaturhäusern statt, die rund um einen virtuellen Tegernsee platziert und den Refugien der Bachmair-Weissach-Welt mit Spa & Resort, See-Apartments, „Bussi Baby“, Clubhaus und Wallberg­haus bis fast ins kleinste Detail nachempfunden sind.

Lüftlmaler aus Kreuth am Werk

Selbst die Lüftl­malereien sind so gut wie Original. Lüftlmaler Markus Hagn aus Kreuth ist während der Besichtigung eifrig bei der Sache. Schon vor 60 Jahren hat er den Gasthof „Bachmair Weissach“ verziert. Unterstützt wird er von Klaus Stillner, ebenfalls ein Kreuther Lüftlmaler.

Von Haus zu Haus flanierend, werden die Besucher Fakten und Hintergründe zu Heimat, Kultur, Tradition und Natur der Region erfahren. Auch in den Tegernsee lässt sich künftig quasi hineinschauen mit einem virtuellen und interaktiven Aquarium. Zwei Karussels – angelehnt an die Waldfeste und die Wiesn – sollen den Spaßfaktor freilich in die Höhe schrauben.

Gardone am Gardasee als Inspiration

Selbst kulinarisch geht das „Tegernsee phantastisch“ andere Wege: Weil es im Bachmair-Weissach-Clan bislang noch keinen Italiener gibt, kommt in der Pizza-Pasta-Bar „Gardone“ erstmals ein italienisches Restaurantkonzept ins Spiel. Inspiriert vom zweiten Sehnsuchtsort der Familie Kohler, Gardone am Gardasee, soll im Innenbereich mit Blick in die „Tegernsee-World“ und im Außenbereich mit Blick auf den Wallberg auch eine etwas andere, raffiniertere Pizza serviert werden – zubereitet im authentischen Holz­ofen versteht sich.

So macht Kohler den Gästen Appetit auf noch mehr Action – und die wartet bereits in Halle 2, im mystisch abgedunkelten Reich von „Tegernsee-Magic“. Nach der Transition-Area, in der zahlreiche, teils historische Persönlichkeiten des Tegernseer Tals präsentiert werden, beginnt eine Welt voller Bewegung.

„Weissach-Warriors“ auf Ninja-Parcours

Der 300 Quadratmeter große Bereich strotzt nur so vor Möglichkeiten für Wettkampf und Herausforderung. Auf einem Ninja-Parcours messen sich die künftigen „Weissach-Warriors“. Der Hochseilgarten „Hohe Luft“ samt Maibaum zum Kraxeln sorgt für Nervenkitzel und eine interaktive Trampolin-Area für noch mehr Schwung.

Untermalt wird die gesamte Bewegungslandschaft von einer atmosphärischen Lichtinstallation im Boden, die den Kick noch verstärken soll. Selbst synchrones Trampolinspringen wird mit visuellen und akustischen Effekten belohnt, was weltweit ebenfalls einmalig sei.

Ab September öffentlich zugänglich

Auch ein eigener Social-Media- und Lounge-Bereich mit witzigen Deko- und Designelementen wird den Besuchern geboten, um Instagram & Co. adäquat bedienen zu können. In Zusammenarbeit mit dem Europapark Rust entsteht nebenan außerdem der Illusionsbereich „High-Teg“ mit einem Virtual-Reality-Room, in dem sich in fünf verschiedene Welten eintauchen lässt. Überdies sollen zwei 5-D-Kinos für ergreifende Illusionen sorgen – bei einem Flug über Europas Sehenswürdigkeiten bis hin zum Tegernsee, wo man quasi im Bachmair Weissach landet.

Die drei Stunden, die tagsüber standardmäßig 42 Euro Eintritt kosten (Ermäßigung für Kleinkinder und Senioren), werden da wohl wie im Flug vergehen. Bis zum Soft-Opening am Freitag, 19. August, das für Gäste der Bachmair-Quartiere vorbehalten ist, soll das „Tegernsee phantastisch“ zu 95 Prozent fertig sein. Anfang September ist es dann auch öffentlich zugänglich und wird von 10 bis 22 Uhr geöffnet haben. Anfangs für rund 200 Besucher, später für bis zu 450 Gäste gleichzeitig. sko