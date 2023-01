Phantastische Leistungen bei der TegernseeCard

Von: Sabrina Winklmaier

Ferdinand Kohler, Betriebsleiter des Tegernsee Phantastisch (l.) und Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernsee Tal Tourismus freuen sich über die neue Partnerschaft. © Der Tegernsee

Tegernsee – Die TegernseeCard ist ein Angebot der Urlaubsregion Tegernsee und ermöglicht Urlaubern sowie Gästen bei einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten einen 50 prozentigen Rabatt. Die hochmoderne Erlebniswelt Tegernsee Phantastisch ist neuer Leistungspartner der Gästekarte.

Auf insgesamt 2700 Quadratmetern können Familien in der neu eröffneten Erlebniswelt Tegernsee Phantastisch zahlreiche Indoor-Attraktionen erleben. Einmal in der Woche kommen Besitzer einer TegernseeCard ab sofort zur Hälfte des regulären Preises in die Erlebniswelt.

Neben der wohl größten Glas-Boulderwand der Welt dürfen sich Besucher auch auf einen Hochseil-Klettergarten und einem „Virtual-Reality-Room“ freuen. Eigentümer Korbinian Kohler und Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernsee Tal Tourismus, zeigen sich begeistert über das neue Angebot: „Das Tegernsee Phantastisch kombiniert auf einzigartige Weise Wissensvermittlung, Spiel und Sport. Als Angebot für die gesamte Familie ist es damit eine ideale Erweiterung der TegernseeCard“.

Die neuen Leistung ist ab sofort nutzbar, auch Übernachtungsgäste in der laufenden Wintersaison können dieses Angebot bereits nutzen.