Schottergärten und Gabionen unerwünscht

Nach mehreren Negativbeispielen: Tegernsee überarbeitet Ortsgestaltungssatzung

Von: Katja Schlenker

Das Quartier Tegernsee wird oft als Negativbeispiel in Tegernsee genannt. Die neue Satzung soll derlei Ausrutscher vermeiden. © Schlenker

Tegernsee – Nachdem die Stadt Tegernsee bei Bauprojekten mehrmals schlechte Erfahrungen gemacht hat, wird nun die Ortsgestaltungssatzung aktualisiert.

Neues bauen und dennoch Traditionelles erhalten, damit die Stadt Tegernsee ihre Optik nicht gänzlich verliert. Nach einigen schlechten Erfahrungen wird nun die Ortsgestaltungssatzung überarbeitet. Ein erster Entwurf wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrats durchgesprochen.

Eigentlich habe man dem ganzen Prozedere eine Bauklausur im Frühjahr voran schicken wollen, erläuterte Bürgermeister Johannes Hagn zu Beginn des Tagesordnungspunkts. Doch diese sei zugunsten einer ebenso wichtigen Verkehrsklausur verschoben worden. Dennoch wolle man nun die Ortsgestaltungssatzung überarbeiten. „Das Ziel heute ist ein Zwischenschritt, um bei den einzelnen Punkten festzustellen, ob wir das wollen oder nicht“, gab der Bürgermeister als Zielsetzung für die Sitzung aus. Im Oktober soll die neue Satzung dann beschlossen werden. Die aktuelle stammt aus dem Jahr 2018. Schritt für Schritt gingen die Stadträte die neuen Punkte durch.

Energiewende wird Thema in Tegernsee

So wird zunächst einmal das Thema Energiewende seinen Niederschlag in der neuen Tegernseer Satzung finden. Als Stadt wolle man alle Maßnahmen unterstützen, die dazu beitragen, heißt es dort. Zudem soll geprüft werden, ob dieser Punkt auch rückwirkend angewandt werden kann, insbesondere bei Beleuchtung und Versiegelung.

Auch sollen Garagen, überdachte Stellplätze und Nebengebäude künftig zugelassen werden, um Sonnenenergie zu gewinnen. Ebenso sind künftig begrünte Flachdächer oder flache Solardächer möglich. Da Garagen aufgrund der geografischen Gegebenheiten in Tegernsee oft auch am Hang errichtet werden, soll deren Gesamtwandhöhe auf der Talseite maximal sechs Meter betragen, um freistehende Garagentürme zu verhindern.

Stellplätze für Fahrräder und E-Autos

Das Thema Energiewende zeigt sich peripher auch bei den Stellplätzen. Sind es momentan bei Wohnungen bis 50 Quadratmeter ein, bis 100 Quadratmeter zwei und ab dann drei Stellplätze, wird es künftig weniger geben, geht es nach dem Willen der Stadträte. Der Vorschlag lautet, bis 75 Quadratmeter einen und ab dann zwei Stellplätze vorzuhalten.

Auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Ladepunkte für E-Autos werden aktuell diskutiert. Ob diese Themen direkt in die Ortsgestaltungssatzung aufgenommen werden, wurde in der Sitzung noch nicht abschließend festgelegt.

Vorschlag: Balkone nur noch aus Holz

Bei Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen sowie Einfriedungen ändert sich nichts. Detaillierter behandelt werden in der Satzung nun Anlagen, um Sonnenenergie zu gewinnen. Zwar bleibt es dabei, dass diese nicht aufgeständert werden dürfen, jedoch sind künftig Lücken, nicht zusammenhängende Anlagenflächen oder gezackte Ränder erlaubt, wenn dies begründet ist, zum Beispiel durch Dachfenster oder Gauben.



Noch offen ist, ob in traditioneller Bauweise erstellte Gebäude Fenster mit Sprossenunterteilung haben müssen. „Das ist Geschmackssache“, fand Markus Schertler (CSU). „Das sollten wir den Bauherren entscheiden lassen.“ Auch der Vorschlag, dass Balkone vollständig in Holz statt Beton ausgeführt sein müssen, soll nochmals diskutiert werden. „Das ist die traditionelle Bauweise“, argumentierte Marcus Staudacher (Grüne). Man sollte beides zulassen, fand Andreas Feichtner (CSU): „Es kann beides gut aussehen und es ist zum Teil auch eine Frage des Brandschutzes.“



Schottergärten und Gabionen unerwünscht

Einig war man sich indes, dass man keine Schottergärten im Ort haben möchte. Auch Gabionen sollen unzulässig sein, außer in Einzelfällen wie zum Beispiel bei Betriebshöfen. Des Weiteren sieht man versiegelte Flächen, die nicht notwendig sind, als kritisch an. Terrassen und Gehwege zum Haus zum Beispiel sind aber weiterhin in Ordnung. Zudem soll Außenbeleuchtung nur noch dezent und wo nötig genutzt werden.

Am Ende fiel der Beschluss einstimmig, dass die Verwaltung einen Entwurf für die Neufassung der Ortsgestaltungssatzung vorbereiten soll. Auch Kreisbaumeister Christian Boiger soll dazu befragt werden. Ist alles abgeklärt, wird die überarbeitete Satzung erneut diskutiert und beschlossen. ksl