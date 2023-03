Tegernsee und Telekom: Absichtserklärung für Glasfaserausbau

Von: Sabrina Winklmaier

Den Startschuss für den Glasfaserausbau haben vor Kurzem Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn (l.) und Norbert Kreier, Regionsmanager der Telekom, unterschrieben. © Sabrina Winklmaier

Tegernsee – Die Telekom treibt den Glasfaserausbau in Tegernsee weiter voran. Bis 2030 sollen weit über 90 Prozent der Haushalte entsprechend versorgt sein.



„Glasfaser bis ins Haus.“ Mit diesem Spruch lässt sich das Treffen zwischen Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn und Norbert Kreier, Regionsmanager bei der Deutschen Telekom, zusammenfassen. Vor Kurzem unterschrieben beide Seiten eine Absichtserklärung für einen Glasfaserausbau in der Stadt Tegernsee.

„Den ersten Schritt haben wir bereits vor gut fünf Jahren begonnen mit dem Ausbau vieler Kabelverzweiger“, erklärte Kreier. „Das Netz ist also vorbereitet.“ Grund für den Ausbau des Glasfasernetzes ist unter anderem die momentane Versorgung durch Kupferkabel. Privathaushalte in Tegernsee seien zwar bereits mit einer Bandbreite von bis zu 250 MBit/s versorgt, aber je länger die Leitung, desto schlechter die Verbindung. „Dann kommen möglicherweise nur 35 MBit/s bei einem daheim an“, sagte auch Rathauschef Hagn.

Insgesamt 2 Milliarden Euro hat die Telekom in den Glasfaserausbau für das gesamte Tegernseer Tal investiert. Da das Großprojekt aus eigenwirtschaftlichem Interesse der Telekom bestehe, zahlen die Talgemeinden keinen Cent. Bis sich die Tegernseer aber über schnelles Internet freuen dürfen, dauert es noch etwas: geplanter Baubeginn ist 2027.

Einbau in einem Schritt

Grund hierfür ist laut Hagn das Zusammenbringen aller beteiligten Firmen, um nur einmal die Straßen aufreißen zu müssen. Die Glasfaserkabel werden auf die bereits bestehenden Kupferkabel in der Straße drauf gelegt, „wir reden hier von einer Tiefe von circa 40 Zentimetern“, erklärte Kreier. Da müssen wir durch, wenn wir eine vollendete Gigabit-Gesellschaft haben wollen, verwies Hagn in Bezug auf die Bauzeit, die mit zwei Jahren angesetzt ist. Mitte 2026 wolle die Stadt die Bürger über das Bauprojekt informieren. „Maximale Leistungsfähigkeit bis zum Router, denn der Bedarf an mehr Bandbreite wird kommen“,prophezeite Hagn.

Ein weiterer positiver Effekt des Ausbaus laut Kreier: Glasfaser ist 17-fach energieeffizienter als die herkömmlichen Kupferleitungen, da keine aktiven Bauelemente mehr benötigt werden.