Staudacher wirft hin

Tegernsee: Radverkehrsbeauftragter Marcus Staudacher tritt von Amt zurück

Von: Sabrina Winklmaier

Bei einem geschlossen See-Radwegnetz stellt Tegernsee ein Nadelöhr dar. © Peter Mörtl

Tegernsee – Die Gemeinden im Tegernseer Tal möchten fahrradfreundlicher werden. Nach Gmund und Bad Wiessee hat sich nun auch die Stadt Tegernsee diesem Vorhaben angeschlossen – und sieht sich mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert.

Bereits im März dieses Jahres befasste sich der Tegernseer Stadtrat mit einer Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Radwegenetzes. Vorgestellt wurden damals die ersten Ergebnisse vom Münchner Ingenieurbüro ing-mw, vertreten durch den Fachingenieur für Straßenbau, Achim Ignatow. Schon bei der ersten Präsentation wurde offensichtlich, dass ein beidseitig verlaufender Radweg aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrbahnbreite nicht möglich ist. Erschwert werde die Planung nach Aussage Ignatows durch die Vielzahl an Einmündungen, den Lieferverkehr sowie die Kurzparker.

Tegernseer Stadtrat uneinig über die Ergebnisse des Ingenieurbüros

Anfang August stand das Thema zum zweiten Mal auf der Agenda des Stadtrats. Vorgestellt wurde dabei eine erneute Studie des Ingenieurbüros. Das Ergebnis: ein baulich abgegrenzter Radweg mit einer Breite von 2,10 Metern sei im Bereich zwischen Alpbach und Rathaus nicht ohne Verzicht auf die Längsparkplätze möglich. Diese Aussage sorgte insbesondere bei den Stadträten Rudolf Gritsch (CSU) und Anton Lengmüller (FWG) für Unzufriedenheit. „Die Parkplätze zu streichen, wäre Zeichen einer absolut niedrigen Wertschätzung der Geschäftsleute. Dabei sind wir das ganze, Radfahrer nur das halbe Jahr da“, betonte Lengmüller. Die Ansicht teilt Michael Bourjau (FWG). Er forderte bei den ganzen Diskussionen eine einfache und klare Lösung. Diese war insbesondere für Andreas Feichtner (CSU) klar: „Rechts und links einen Strich ziehen und gut ist es.“ Dem widersprach Marcus Staudacher (Grüne), zu diesem Zeitpunkt noch Tegernseer Radverkehrsbeauftragter. Schutzstreifen und Piktogramme seien zu wenig, schließlich wäre es doch Ziel des Stadtrats gewesen, Radfahren sicherer und attraktiver zu machen. „Auf einer schmalen Spur kann kein Radler eingezwängt sein.“



Bei der sachlich geführten Diskussion zeigte sich die Schwierigkeit, die baulichen Gegebenheiten und alle unterschiedlichen Positionen, Wünsche der Stadtratsmitglieder sowie Interessengruppen in einem Gesamtkonzept zu berücksichtigen. Aus diesem Grund zog Bürgermeister Johannes Hagn ein nüchternes Resümee. „Es gibt keine durchgängig einheitliche Lösung.“



Mit 12:3 Stimmen verabschiedete deswegen der Stadtrat eine Minimallösung. Die Gegenstimmen kamen von Marcus Staudacher und Barbara Staudacher (Grüne) sowie Thomas Mandl (SPD). Geplant werden nun beidseitige Radschutzstreifen, die auf einer Breite von eineinhalb Meter auf der Straße markiert werden sollen. Um eine durchgängige Umsetzung zu ermöglichen, sei die Gemeinde bereit, zusätzlich auf drei Parkplätze im Streckenverlauf sowie sechs Parkplätze bei der Seesauna zu verzichten, erklärte Bürgermeister Hagn bei der Beschlussfassung.



Staudacher wirft hin

Unglücklich über den Ablauf der Planung zeigte sich nach der Stadtratssitzung der Radverkehrsbeauftragte Marcus Staudacher. Aus diesem Grund legte er am Freitag nach der Stadtratssitzung sein Amt nieder. In seiner Mail an Bürgermeister Hagn sowie dem stellvertretenden Bürgermeister Michael Bourjau begründete er seinen Rücktritt mit der fehlenden Einbindung bei Vor-Ort-Terminen durch das Rathaus. „Ich akzeptiere natürlich den Mehrheitsbeschluss, möchte aber keinen Alibi-Posten ausfüllen und stehe von daher nicht mehr zur Verfügung.“ In seinem Schreiben erhob er auch den Vorwurf, er wäre gezielt ausgegrenzt worden. So habe bei einem Telefonat mit Herrn Ignatow dieser berichtet, dass es eine weitere Ortsbegehung geben würde und Marcus Staudacher gerne mitkommen solle. „Dies war von eurer Seite offensichtlich nicht erwünscht und so wurde ich nicht eingeladen.“ Bei dem Ortstermin wäre es dem Grünen-Stadtrat zufolge zu Vorgaben an den Planer gekommen. „Beidseitiger Schutzstreifen, Priorisierung bergseitig, tunlichster Erhalt der Parkplätze, Seitenraum möglichst unangetastet lassen.“ Vorwürfe, die Bürgermeister Johannes Hagn sowie sein Stellvertreter Michael Bourjau so nicht stehen lassen wollten. „Es gab keine Vor-Absprachen, was ich persönlich auch ablehnen würde“, betont Bourjau in einer Stellungnahme.



Das Radwegekonzept sei erstmals in der Gemeinderatssitzung am 7. März diskutiert worden. Dabei seien die unterschiedlichen Meinungen und Vorstellungen der Gemeinderäte aufgenommen worden, und das Planungsbüro habe den Auftrag erhalten, die Planung für einen Radweg in beide Richtungen zu überarbeiten. Bei Ortsbegehungen durch die Verwaltung seien die Vorschläge aller Stadträte – auch die von Marcus Staudacher – auf ihre Machbarkeit geprüft worden. Dies sei schließlich Aufgabe der Verwaltung.



In der Stadtratssitzung vom 1. August wurden dann die möglichen Alternativen durch das Beratungsbüro vorgestellt. „Alle Stadträte waren über unser Ratsinformationssystem informiert. Die Sitzung war sehr sachlich und konstruktiv und hat erst zu einem finalen Meinungsbild im Stadtrat geführt. Herr Staudacher hatte seine Argumente sachlich vorgebracht, konnte aber nicht überzeugen.“ Das vorliegende Ergebnis sei ein im Stadtrat demokratisch gefundener Kompromiss, der die Interessen aller am Verkehr Beteiligten so weit wie möglich berücksichtige. Außerdem sei es die Aufgabe einer Arbeitsgruppe, Vorschläge zu unterbreiten und nicht Entscheidungen für den Stadtrat zu treffen. „Das würde unserem Selbstverständnis widersprechen“, führte Bourjau weiter aus. Peter Mörtl