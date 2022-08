Wasserwirtschaftsamt Rosenheim saniert Wildbachsperren am Alpbach

Eine zerstörte Sohlsicherung unterhalb einer Wildbachsperre am Alp­bach in Tegernsee muss repariert werden. © Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

Tegernsee – Wildbachsperren am Alpbach in Tegernsee müssen repariert werden. Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim beginnt nun mit den Arbeiten.

Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim saniert ab nächster Woche (22. August) mit seiner Flussmeisterstelle Miesbach zerstörte Ufer- und Sohlsicherungen am Alpbach in Tegernsee. Im Bereich des städtischen Bauhofs an der Waldschmidtstraße werden im Laufe der nächsten Wochen zerstörte Stein- und Holzverbauungen im Gewässerbett sowie die Uferbefestigungen ausgewechselt. Die Arbeiten sind notwendig, um die Standsicherheit der bestehenden Wildbachsperren weiterhin zu gewährleisten.

„Die Arbeiten werden je nach Witterung rund vier Monate in Anspruch nehmen“, erklärt Andreas Holderer, zuständig für den Landkreis Miesbach. „Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim bittet die Anlieger um Verständnis für mögliche Lärm- und Staubbelästigungen beziehungsweise den Baustellenverkehr während dieser Zeit.“ Die Zugänglichkeit des Alpbachtals wird durch den Baustellenbetrieb nicht eingeschränkt.

Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ist nach dem Wasserrecht verpflichtet, das Gewässer zu unterhalten. „Durch Hochwasserereignisse werden die alten Ufersicherungen und Konsolidierungssperren stark in Mitleidenschaft gezogen“, erklärt der Experte. „Die verwitterungs- und rutschungsgefährdete Geologie im Einzugsgebiet erfordert Bauwerke, mit denen die seitlichen Uferböschungen stabilisiert werden.“ Die nun startenden Arbeiten setzen die bereits 2013 begonnenen Sanierungsarbeiten im Einzugsgebiet an Rißbach und Alp­bach fort. ksl