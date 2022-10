Siegerehrung des Bergfilm-Festivals Tegernsee: Großer Preis der Stadt für „Alpenland“

Tegernseer Bergfilm-Festival: Abschluss mit Höhenbergsteiger David Göttler

Ingrid Versen, Vorsitzende der Sir Edmund Hillary-Stiftung Deutschland, mit Höhenbergsteiger David Göttler (r.) und Moderator Michael Düchs. © Sir Edmund Hillary-Stiftung Deutschland

Tegernsee – Am Wochenende fand die Siegerehrung des Bergfilm-Festivals Tegernsee 2022 statt. Gleichzeitig lud die Hillary-Stiftung Deutschland zum Nepalabend ein.



Ganz im Zeichen des Mount Everest stand am Samstag (21. Oktober) der Abschlussabend des Tegernseer Bergfilm-Festivals im Ludwig-Thoma-Saal. Dieser war gut besucht, obwohl zeitgleich im Barocksaal die Siegerehrung stattfand (siehe Kasten). Kein Wunder, denn der derzeit wohl erfolgreichste deutsche Höhenbergsteiger David Göttler (44), ein gebürtiger Münchner, vermittelte den Besuchern eindrucksvoll, wie er im vergangenen Frühjahr den höchsten Gipfel der Erde erreichte – beim dritten Anlauf ohne Flaschensauerstoff.

„Ich hatte ganze sechs Minuten für mich alleine auf dem Gipfel, ein unbeschreibliches Erlebnis, denn dann musste es auch aus eigener Kraft und mit möglichst allen Zehen und Fingern wieder nach unten gehen“, beschrieb der sympathische Bergsteiger die Situation, die auch noch heute nur zwei Prozent aller Everest-Eroberer schaffen. Angesicht der großen Müllproblematik am Everest fügte Göttler glaubhaft hinzu: „Ich habe kein einziges Papierchen oben gelassen.“ Voller Hochachtung war Göttler für die Everest-Pioniere, die damals mit einfachster Kleidung und Ausrüstung unter schier unmenschlichen Bedingungen ihr Ziel erreichten.



In Tegernsee waren heuer gleich drei Everest-Epochen zu sehen: Darunter bisher unveröffentlichtes Material aus den 1920er Jahren im Streifen „Everest – By those who were there“ sowie der spannende Film „Everest: Sea to Summit“ vom australischen Filmer Michael Dillon, der für sein Lebenswerk jüngst den Grand Prix beim internationalen Bergfilm-Festival in Bilbao erhielt. Dillons Ansatz: Der Everest ist 8848 Meter hoch, aber die meisten Bergsteiger starten zu Fuß in Lukla auf rund 2600 Meter. Sein Protagonist Tim Macartney-Snape taucht im Film aus den Fluten des Indischen Ozeans auf und geht dann sensationell über Monate Schritt für Schritt von Meereshöhe bis zum höchsten Punkt der Erde.

Michael Düchs (BR-Sendung bergauf-bergab), der den Abend moderierte, bat zu Beginn der rund dreistündigen Veranstaltung die Gründerin und Vorsitzende der „Sir Edmund Hillary-Stiftung Deutschland“, Ingrid Versen, auf die Bühne. Nach einer Trekkingtour in der Everest-Region im Jahre 1990 auf Einladung des Everest-Erstbesteigers, hat Versen in Bad Wiessee den deutschen Ableger des „Himalayan Trust“ gegründet. Seitdem führt sie das private Hilfsprogramm Hillarys für die Sherpas am Fuße des Everest ehrenamtlich fort.

Viel konnte seit den verheerenden Erdbeben in 2015 wieder aufgebaut werden, vor allem die Mutter-Kind-Station im Paphlu-Hospital sowie zahlreiche Schulen. „Wir bereiten gerade für den legendären 29. Mai im kommenden Jahr den 70. Jahrestag der Everest-Erstbesteigung 1953 auf rund 4000 Metern vor, woran sich die Nachkommen von Sherpa Tenzing und Hillary intensiv beteiligen“, kündigte Versen an. Das Jubiläum findet unter der Schirmherrschaft der früheren neuseeländischen Ministerpräsidentin Helen Clark statt, die 2020 das Patronat für den Himalayan Trust übernommen hat. gb

Siegerehrung des Bergfilm-Festivals Tegernsee: Großer Preis der Stadt für „Alpenland“

Der Sieger des 19. Bergfilm-Festivals Tegernsee steht fest: Der mit 3000 Euro dotierte Große Preis der Stadt Tegernsee geht an Robert Schabus‘ Film „Alpenland“.

Der österreichische Regisseur Robert Schabus ist der große Gewinner des diesjährigen Bergfilm-Festivals in Tegernsee. Sein Film „Alpenland“ setzte sich gegen rund 80 internationale Produktionen durch und gewinnt den mit 3000 Euro dotierten Großen Preis der Stadt Tegernsee. „Alpenland“ ist laut Ansicht der Jury ein „Zeitbild der Berge, aber auch ein Bild unserer Zeit“. Schabus‘ Film zeigt, wie der Lebensraum von 13 Millionen Menschen in acht Ländern von der Entwicklung der Zivilisation gefährdet wird.

Den DAV-Preis für den besten Alpinfilm der Kategorie „Erlebnisraum Berg“ erhalten David Pichler und Nicolai Niessen für ihre Doku „Höhenrausch“. In den Kategorien „Naturraum Berg“, „Lebensraum Berg“ und „Otto-Guggenbichler-Nachwuchs­preis“ gewinnen je 1000 Euro die Filme „Yukon, un rêve blanc (Frankreich), „Lo Combat“ (Italien) und „Royaye yek Asb“ (Iran). Der Preis für den besonderen Film geht dieses Jahr an den Polen Franciszek Berbeka für „The Disappearance of Janusz Klarner“.

Den Preis für die bemerkenswerteste Kameraleistung bekommt die Französin Clara Lacombe mit „Le grand marais – Das große Moor“. Zudem erhielten drei Filme lobende Erwähnungen: „Kjerag Solo“ von Alastair Lee (Großbritannien), „Inheritance“ von Aiymkul Temirbek (Kirgistan) sowie „The Fading Nomads“ von Wie Shengze (China).

„Der Bergfilm ist wieder zurück in den Kinosälen“, freute sich Festival-Leiter Michael Pause beim Abschluss im Barocksaal. „Mich persönlich haben in den vergangenen Tagen besonders der Austausch und die vielen schönen Begegnungen mit zahlreichen prominenten Filmschaffenden gefreut, was nun endlich wieder in voll besetzten Sälen möglich war.“ Ähnlich sieht dies Bürgermeister Johannes Hagn: „Wir können zufrieden sein mit dem, was wir heuer auf die Beine gestellt haben. Die Erwartungen wurden sogar übertroffen. Von den Besucherinnen und Besuchern kam viel positive Rückmeldung.“ Fans dürfen sich schon jetzt aufs kommende Jahr freuen: Dann feiert das Bergfilm-Festival Tegernsee seine 20. Ausgabe. she