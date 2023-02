Ballonfahrer am Tegernsee: Auf Kaiserwetter folgen Sturm, Schnee und Regen

Von: Fridolin Thanner

Zwölf Körbe und kleine Modellballone, deren Brenner die Nacht erhellten, boten am Abschlusswochenende am Sonnenbichl in Bad Wiessee ein kleines Spektakel. © Der Tegernsee

Miesbach – Die TTT zieht ein positives Fazit nach der 22. Tegernseer Tal Montgolfiade. Dabei bremste das schlechte Wetter die Ballonfahrer lange aus.

Der Auftakt zur 22. Auflage der Tegernseer Tal Montgolfiade, die vom 29. Januar bis 5. Februar stattfand, hätte nicht besser sein können: Alle angereisten Teams konnten am Sonntag mit ihren bunten Ballonen abheben. Die Teilnehmer genossen atemberaubende Ausblicke: oben der blaue Himmel, unten der glitzernde See, umrahmt von schneebedeckten Bergen.

„Es war ein Auftakt nach Maß: Zwei Starts von drei Startplätzen aus am Vormittag, ein Start noch nachmittags in Warngau“, bilanziert Peter Rie, Organisator der Veranstaltung bei der TTT. Rie spricht zurecht von einem „Traumtag“. Auch am Dienstag gab es nochmal einen Start. „Der hatte es aber in sich und war so herausfordernd, dass sich nur wenige Profis trauten, in die Luft zu gehen“, berichtet Rie.

Sturm, Schneefälle und Regen über mehrere Tage machten es den Veranstaltern sowie den Teams nicht leicht. Trotzdem zieht Rie eine durchaus positive Bilanz. Das Rahmen- und Ersatzprogramm bot den Montgolfiade-Teilnehmern Abwechslung auch am Boden. Alle 25 angereisten Teams nahmen an vielfältigen Aktionen teil. So gab es laut TTT ein Wetterseminar, Vorträge zum Ballonsport, Ausflüge in die Naturkäserei, ins Bräustüberl, zum Luftgewehr-Schießstand nach Rottach und zu Almen.

„Besonders hervorheben“ möchte Rie das Engagement von Jupp Hein. Der passionierte Modellballon-Fahrer ist seit vielen Jahren bei der Montgolfiade dabei und Botschafter der Stiftung Kinderherz. Hein besucht seit Jahren regelmäßig mit seinem Modellballon Kindergärten im Tegernseer Tal und in der Umgebung und erklärt, wie ein Ballon funktioniert. Diesmal war er in Schaftlach, Rottach-Egern, Agatharied, Hausham, Bad Wiessee und Miesbach. „Die rund 500 Kinder waren begeistert“, weiß Rie. Hein verkaufte und verloste zudem Pins für die Stiftung, alle teilnehmenden Teams spendeten das Geld der Aktion Kinderherz.

Die Kindergartenkinder am Tegernsee und im Umland freuten sich üben den Besuch von Jupp Hein. Er erklärte den Kleinen, wie so ein Ballon funktioniert. © Der Tegernsee

Zum Ende konnte dann noch ein Programmpunkt, zumindest in kleiner Ausgabe, stattfinden: ein Mini-Glühen am Abschlusswochenende am Sonnenbichl in Bad Wiessee. „Aus Sicherheitsgründen war das Anheizen der Hüllen nicht möglich, die Wiese war nicht befahrbar“, erklärt Rie. Die Hüllen der Ballone blieben somit im Anhänger. Dafür erhellten zwölf Körbe und kleine Modellballone mit ihren Brennern die Nacht und boten ein kleines Spektakel zum Klang der Musik. „Es war ein kleines, feines Event, mit toller Kulisse und Blick auf den See – in diesem kleinen Rahmen wird es die Veranstaltung künftig sicher wieder geben,“ resümiert Rie.

Die diesjährige Montgolfiade lief wie bereits 2022 anders ab als in den Vor-Corona-Jahren: Es gab kein Rahmenprogramm mit Bühnenshows, Musik und kulinarischem Markt an der Seepromenade in Bad Wiessee. Die Veranstaltung wurde bewusst in einem kleineren Format gestaltet, mit Schwerpunkt auf den Ballonteams und den Passagierfahrten.

Das scheint gut anzukommen. Die Verantwortlichen freuen sich, dass alle Teams im kommenden Jahr wieder am Start sein wollen. Das zeige laut TTT, dass der Tegernsee in der Heißluftballon-Szene ein gefragter Standort ist. Vom 28. Januar bis 4. Februar 2024 treffen sich die Ballonfahrer hier wieder, bei der 23. Montgolfiade.