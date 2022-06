Neue Angebote für die zwölf Tegernseer Literaturspaziergänge

Für die Tegernseer Literatouren, kurz Telito, gibt es jetzt auch einen Audioguide und einen Miniführer. © TTT

Tegernsee – Die Literatouren (Telito) am Tegernsee zeigen auf zwölf Routen die Welt der Sagen und Dichter am Tegernsee. Nun gibt es auch einen Audioguide und einen Miniführer.

Wer die zwölf Tegernseer Literaturspaziergänge eigenständig geht, kann die Inhalte unterwegs bequem digital mit dem Smartphone nachlesen und anhören. Neu gibt es nun in Kooperation mit dem Münchener Volk-Verlag auch einen Miniführer.



Die Tegernseer Literatouren (Telito) bringen seit September 2021 Kulturinteressierten die literarischen Schätze der Region aus einem Zeitraum von über 1.000 Jahren auf zwölf Spaziergängen näher. Von neun Startpunkten im Tegernseer Tal aus lassen sie sich zu jeder Jahreszeit mithilfe eines digitalen Führers auf dem Smartphone individuell gehen. Dazu muss lediglich der QR-Code am Ausgangsschild der jeweiligen Tour gescannt werden und los geht es. Die Texte können am Smartphone anhand digitaler Wegpunkte nachgelesen und auch gehört werden.

In den Tourist-Informationen am Tegernsee

„Das Projekt wurde mittlerweile um einen Audioguide erweitert und bietet daher noch mehr Komfort beim eigenständigen Erkunden der literarischen Schätze rings um den Tegernsee“, teilt die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) mit. Eingesprochen hat die Spaziergänge Radiosprecher Uwe Kullnick vom Münchner Literaturradio Hörbahn, einem der Projektpartner von Telito.



Wer sich lieber analog statt digital auf den Weg macht, kann in den Tourist-Informationen rund um den Tegernsee den neuen Miniführer „Tegernseer Literatouren – auf den Spuren literarischer Schätze rund um den Tegernsee“ für 7,95 Euro erwerben. Dieser zeigt die Vielfalt der literarischen Tradition am Tegernsee in übersichtlicher Kurzform.



„Im Zentrum steht dabei immer der Sehnsuchtsort Tegernsee – ein idyllischer Flecken Bayerns, weitab der großen Metropolen, wo die freie Kreativität immer noch Funken schlagen kann“, erläutert Michael Volk vom Volk-Verlag München. Bekannte Erzählungen gesellen sich zu bislang unentdeckten Seiten der Regionalgeschichte sowie in Vergessenheit geratenen Orten und Persönlichkeiten. Dazu gibt es Einkehrtipps und Wissenswertes rund um die Tourstationen.

Printprodukt zu Literaturspaziergängen

„Wir freuen uns, dass wir den Volk-Verlag München für die Umsetzung gewinnen konnten“, sagt Ines Wagner, die bei der TTT für Printmarketing zuständig ist und die Kurzfassungen der Touren für den Mini umgesetzt hat. „Damit können wir auch den Wunsch der Gäste nach einem Printprodukt zu den Literaturspaziergängen erfüllen.“



Telito wurde von den Experten Klaus Wolf, Ingvild Richardsen und Peter Czoik in Kooperation mit der Urlaubsregion „Der Tegernsee“ sowie weiteren Partnern entwickelt. Gefördert wurde das Projekt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung. Weitere Informationen gibt es unter www.tegernsee.com/literatouren. gb