Antrag des Tennisclubs Rottach-Egern: Halle im Birkenmoos dauerhaft nutzen

Von: Katja Schlenker

Die Traglufthalle des Tennisclubs Rottach-Egern darf das ganze Jahr über im Birkenmoos stehen bleiben. © Schlenker

Rottach-Egern – Seit November 2021 steht eine Traglufthalle am Sportplatz Birkenmoos. Der Tennisclub Rottach-Egern ist so unabhängig vom Wetter. Nun gibt es einen neuen Plan.

Die mobile Halle des Tennisclubs Rottach-Egern ist seit November 2021 am Sportgelände Birkenmoos im Einsatz. Ursprünglich sollte diese nur von Oktober bis April genutzt und den Sommer über abgebaut werden. Nun wurde im Gemeinderat der Antrag gestellt, die Traglufthalle ganzjährig zu nutzen. Das sorgte für eine lebhafte Debatte.



„Die Halle wird gut genutzt“, erklärte Zweiter Bürgermeister Josef Lang, der die jüngste Sitzung des Gemeinderats leitete. „Sie ist auch ein Angebot für den Sommer, wenn es mal regnet.“ Er persönlich habe kein Problem damit, dass der Antrag erst jetzt eingereicht worden sei, wo das braun-weiße Bauwerk bereits errichtet sei und genutzt werde.

Halle für den Winter geplant

Die ursprüngliche Idee, die Halle nur den Winter über zu nutzen und im Sommer wieder abzubauen, stamme noch aus der Zeit, als geplant war, diese an den Tennisplätzen an der Feldstraße zu errichten. Außerdem befinde sich das knapp 40 mal 40 Meter große Bauwerk auf dem Sportgelände und störe nicht groß, vor allem wenn wieder Blätter an den Bäumen sind.

Unter den Gemeinderäten gingen die Meinungen dazu auseinander. „Ich denke auch, dass das vernünftig ist“, sagte Thomas Tomaschek (Grüne). Die Halle immer wieder auf- und abzubauen, bedeute einen enormen Aufwand. Zudem profitiere der Vereinssport davon sowie Kinder und Jugendliche in der Gemeinde.



Kritik an Vorgehen des Tennisclubs

Bedenken von Anwohnern brachte Dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) an und verwies auf ein Schreiben von Nachbarn. Deren Sorgen seien jedoch unbegründet, erklärte Bauamtsleiterin Tanja Butz, da es einen Bebauungsplan für das Sportgelände gebe und eine Genehmigung vom Landratsamt.



Einige Gemeinderäte taten sich jedoch schwer mit dem Antrag. Dazu zählte auch Anton Maier (CSU), weil er für den Winterbetrieb zugestimmt habe. „Wenn man das gleich fürs ganze Jahr beantragt hätte, dann hätten wir gleich eine ordentliche Halle hinstellen können“, sagte er. „Die Traglufthalle passt für mich nicht ins Bild und mir gefällt das nicht, jetzt so im Nachgang.“

Vorwurf der Salami-Taktik

Michael Hagn (Blitz) haderte ebenso mit dem Antrag: „Ich verstehe den Tennisclub, dass das den Umständen geschuldet ist, aber jeder andere muss sich an die Ortssatzung halten und jetzt machen wir hier eine Ausnahme.“ Auch ihm wäre eine normale Halle lieber als diese Plastikkuppel. Immer wieder fiel das Wort Salami-Taktik.



Martin Strohschneider jun. (CSU) hatte ebenfalls ein Problem mit dem Antrag. „Ich bin auch dagegen, weil der Antrag für das Winterhalbjahr gestellt wurde“, erklärte er. „Auch optisch finde ich die Halle nicht so schön.“



Bedenken wegen Energiekosten

Für Stefan Niedermaier (Blitz) hatte der Antrag ein Geschmäckle, wie er sagte: „Ich verstehe, dass sie die Halle länger brauchen, aber wenn ich das gewusst hätte, wäre ich optisch und energetisch eher auf eine normale Halle gegangen.“ Dennoch werde er zustimmen, weil es für den Tennisclub und den Ort wichtig sei, kündigte er an.



Aus energetischer Sicht habe er ein Problem mit dem ganzjährigen Betrieb, sagte Hermann Ulbricht (FWG). Diese Bedenken zerstreute jedoch Geschäftsleiter Gerhard Hofmann: „Im Sommer sind die Energiekosten zu vernachlässigen. Eine Lüftung gibt es nicht und eine Heizung auch nicht.“



Pachtvertrag über 20 Jahre abgeschlossen

Abschließend befürwortete Andreas Erlacher (FWG) den Antrag. „Ich habe mir von Anfang an gedacht, dass das total sinnlos ist, die Halle den Sommer über abzubauen“, sagte er. „Tennis ist ein Ganzjahressport, aber das geht hier oft auch nicht.“ Zudem finde er die Optik auch nicht störend und sprach sich dafür aus, den Sport an dieser Stelle zu unterstützen.



So sah das auch die Mehrzahl der Gemeinderäte. Mit drei Gegenstimmen wurde beschlossen, dass die Traglufthalle das ganze Jahr über stehen bleiben darf. Ein Pachtvertrag, der über 20 Jahre läuft, sie mit dem Tennisclub abgeschlossen worden, informierte Geschäftsleiter Gerhard Hofmann zudem. ksl