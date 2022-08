Klare Ansage zum Wolf von Ministerpräsident Markus Söder in Rottach-Egern

Von: Katja Schlenker

Teilen

Gefragt für Selfies bei der 75. Hauptalmbegehung auf der Sieblalm in Rottach-Egern: (v.r.) Miesbachs Landrat Olaf von Löwis, die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. © Schlenker

Rottach-Egern – Der Almwirtschaftliche Verein Oberbayern fordert konsequentes Vorgehen gegen den Wolf. Unterstützung erhält er auch von Ministerpräsident Markus Söder.

Der Wolf ist derzeit das alles überschattende Thema – so auch bei der 75. Hauptalmbegehung in Rottach-Egern. Mit dabei war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der sich deutlich zu dem Beutegreifer äußerte, der die Almbauern aktuell ängstigt.

Als durchaus tierfreundlich bezeichnete sich der Ministerpräsident bei dem Termin auf der Siebl­alm, am Aufstieg zu Risserkogel und Blankenstein gelegen. Aber: „Man muss beim Wolf auch mal die Realität sehen. Er gehört hier nicht her. Das ist nicht sein Lebensraum“, sagte Markus Söder und sicherte den anwesenden Almbauern seine Unterstützung zu.

„Almwirtschaft ist wichtiger als der Wolf“

In Anbetracht der Tatsache, dass es mittlerweile Wölfe gebe, die ohne jede Scheu durch Orte liefen, und deren Bestand in den vergangenen rund 25 Jahren, seit die Tiere wieder in Deutschland heimisch geworden sind, eine Zahl erreicht habe, welche die Kulturlandschaft herausfordere, müsse etwas unternommen werden.

„Die Almwirtschaft ist wichtiger als der Wolf“, bekräftigte der Ministerpräsident und erhielt dafür viel Applaus von den Anwesenden. Emotion runter und Vernunft hoch, forderte Markus Söder und äußerte den Eindruck, dass Landwirte mittlerweile stärker kontrolliert würden als Kernkraftwerke.

Problem: Hoher Schutzstatus des Wolfs

Für die anwesenden Almbauern und Landwirte war das eine verheißungsvolle Botschaft. Bezirks­almbauer Anton Maier, der die Sieblalm gemeinsam mit seiner Familie bereits in 15. Generation bewirtschaftet, hatte zuvor einen eindringlichen Appell an die anwesenden Politiker gerichtet – darunter auch die Bundestags­abgeordneten Alexander Radwan (CSU) und Karl Bär (Grüne) aus dem Landkreis Miesbach sowie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Umweltminister Thorsten Glauber. Anton Maier hatte eine Bitte an die Politiker: „Dass Sie für uns kämpfen, damit wir da endlich etwas erreichen.“ Denn bislang genießt der Wolf einen hohen Schutzstatus und darf nur in seltenen Fällen entnommen werden.

Das Thema Wolf ist primär im Ressort von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber angesiedelt. Doch es gibt auch noch andere Bereiche, die sie bei der 75. Hauptalmbegehung am Wallberg ansprach.

Vier Punkte nannte Michaela Kaniber:

Rückhalt: Dass die Ausgleichszulagen eingestampft worden seien, kritisierte Bezirksalmbauer Anton Maier. Hier versprach die Landwirtschaftsministerin Abhilfe: „Seit dreieinhalb Jahren wiederhole ich gebetsmühlenartig, das Problem der Ausgleichszulagen aufzulösen.“ Dies soll über ein Rahmenprogramm geschehen.

Wolf: Bis zum Herbst wolle man jene Weideflächen großräumig zusammenfassen, die aufgrund ihres Geländeprofils nicht umzäunt werden können. Verursache ein Wolf dann Schäden, könne er schneller entnommen werden. Außerdem forderte Michaela Kaniber ein Monitoring, damit man wisse, wie viele Wölfe sich in den Bergen aufhalten.

Kombihaltung: Die Bundesregierung plant, die Anbindehaltung von Rindern bis 2030 zu untersagen. In Bayern sorgt das vor allem Landwirte kleinerer Betriebe, dass davon auch die sogenannte Kombinationshaltung betroffen sein könnte. Dabei werden die Tiere in Anbindehaltung gehalten, haben aber mindestens an 120 Tagen im Jahr Bewegung, also etwa Weidegang. Sie sei im Gespräch mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, da Bayern die bislang praktizierte Kombihaltung präferiere.

Freizeitdruck: Des Weiteren stellte die bayerische Landwirtschaftsministerin die Initiative „Res­pektiere deine Grenzen“ vor, die gemeinsam mit Österreich läuft. Deren Ziel ist, systematisch und flächendeckend Schutz für sensible Lebensräume zu schaffen. Damit sich Mensch und Natur nicht ins Gehege kommen, wolle man besonders schützenswerte Gebiete der Kulturlandschaft sichtbar machen. Tiere und Pflanzen erhalten dadurch den Raum, den sie tatsächlich benötigen. Anlass ist, dass der Freizeitdruck auf den Alpenraum immer größer wird. „Wir freuen uns über Gäste“, sagte Michaela Kaniber, „aber Almen und Alpen geraten sehr in Bedrängnis.“ Man wolle Almbauern und Landwirte unterstützen, deren Flächen Schaden nehmen durch rücksichtslose Radfahrer oder Wanderer.

Zahlreiche Teilnehmer fanden sich zur 75. Hauptalmbegehung auf der Sieblalm in Rottach-Egern zusammen. Danach ging es eine Runde durch das Gebiet. © Schlenker

Das lässt die Almbauern hoffen. Vor allem beim Thema Wolf brauche es rasch eine Lösung. „In Deutschland gibt es 2.000 Wölfe – Tendenz steigend“, sagte Josef Glatz, der seit 2019 Vorsitzender des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern (AVO) ist, einer Vereinigung, um die Kulturlandschaft zu erhalten. „Sie reißen Tiere und treiben Kälber Felswände hinunter.“

In Schweden zum Beispiel werde der Bestand streng reguliert, führte er aus und fragte: „Warum nicht hier?“. Man sollte dabei auch mit Österreich, Südtirol und der Schweiz zusammenarbeiten, die gleichermaßen betroffen seien. Auch Josef Glatz appellierte an Ministerpräsident Markus Söder, sich für die Belange der Almbauern in Berlin einzusetzen.

Söder 2018 bei Hauptalmbegehung auf Kreuzbergalm

Der erkannte deren Arbeit an. „Wir müssen eh froh sein, dass dieser schwierige Job der Almwirtschaft noch gemacht wird“, erklärte er. „Es wird viel zu wenig wertgeschätzt, was die Landwirte leisten.“ Dass der Ministerpräsident sich nach 2018, als die Hauptalmbegehung auf der Kreuzbergalm zwischen Schliersee und Tegernsee Halt machte, erneut Zeit genommen habe, erfreute auch die anwesenden Almbauern.

Nach der Gesprächsrunde an der Sieblalm machten sie sich auf den Weg über Riedereck, Bernau-, Ableiten-, Röthenstein- und Rottachalm. Zwölf Kilometer Strecke und 850 Höhenmeter durch teils unerschlossenes Almgelände waren zu bewältigen. ksl