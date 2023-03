Weitere Gefahr neben Jagd: verunreinigte Wiesen

Toter Fuchs in Rottach-Egern: BJV-Kreisgruppe Miesbach unterstützt Anzeige

Von: Sandra Hefft

Grausames Ende: Ein junger Fuchs wurde durch drei Hunde so schwer verletzt, dass er getötet werden musste. © Tierschutzverein Tegernseer Tal

Rottach-Egern – Am Freitag (24. März) verletzten Hunde in Unterwallberg bei Rottach-Egern einen jungen Fuchs so schwer, dass das Tier getötet werden musste. Gegen die Hundebesitzerin wurde Anzeige erstattet. Dies unterstützt die Kreisgruppe im Bayerischen Jagdverband (BJV), die „den verantwortungslosen Umgang mit der Natur und den Wildtieren aufs Schärfste“ verurteilt.

„Der Vorfall in Rottach vom letzten Freitag, bei dem drei freilaufende Vorstehhunde einen vom Winter ausgezehrten Fuchs angriffen und schwerst verletzten, lässt uns von der Kreisgruppe Miesbach so keine Ruhe.“ Mit diesen Worten meldete sich die BJV Kreisgruppe Miesbach am vergangenen Montag in einer Pressemitteilung. „Von einer Bäuerin aus Unterwallberg verständigt, fuhr einer unserer Jäger, der in diesem Bereich auch als Jagdschutzbeauftragter zuständig ist, unverzüglich an die beschriebene Örtlichkeit. Dort musste er feststellen, dass der zerbissene Fuchs, der sich über das Feld schleppte, zu schwer verletzt war und nur der erlösende Fangschuss seinem Leiden ein Ende bereiten konnte“, erklärt die Kreisgruppe.

Reue scheint die Besitzerin der Hunde nicht gezeigt zu haben: „Unbeeindruckt lud die Hundehalterin, nachdem die drei Jagdhunde von dem Fuchs abgelassen hatten, diese Hunde wieder in ihr Auto und verließ den Ort des Geschehens“, schildert die BJV-Kreisgruppe. Anstatt sich um das verletzte Tier zu kümmern oder zu klären was genau vorgefallen war, habe die Dame einen ihr bekannten Jäger angerufen und ihm den Vorfall so geschildert, „als hätten ihre Hunde den Fuchs lediglich gejagt, aber nicht erwischt“, heißt es in der Mitteilung.

Hundehalterin wohl keine Unbekannte

Die von Zeugen beschriebene Hundehalterin sei in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgefordert worden, die Hunde anzuleinen, „da in Rottach Egern für Hunde dieser Größe eine Leinenpflicht herrscht“, erklärt die BJV-Kreisgruppe. Sie habe auf die Ermahnungen ignorant und beratungsresistent reagiert, moniert die Kreisgruppe. Dabei sei die Abrufbarkeit und der Grundgehorsam solch großer Hunde eine Grundvoraussetzung. Ist diese nicht gegeben, „bleibt nur die Leine als Alternative“, macht der BJV deutlich. „Für diese Art der Ignoranz und Tierquälerei darf es kein Pardon mehr geben, deshalb wurde der Tierschutzverein Tegernseer Tal umgehend von uns über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt, womit wir auch hier klar Position beziehen möchten.“



Weitere Gefahr neben Jagd: verunreinigte Wiesen

Zusätzlich zur Gefahr, dass die Tiere ihrem Jagdtrieb nachgehen könnten, könne es auch zur Verunreinigung von landwirtschaftlich bewirtschafteten Wiesen und in der Folge zu verunreinigten Futtermitteln kommen. „Hier sind die Hundehalter in der Pflicht, die wir hiermit nicht pauschal verurteilen wollen, ihre Hunde zu kennen und danach mit der nötigen Sorgfaltspflicht zu handeln.“ Zumindest hat es sich bei dem Fuchs nicht um ein Muttertier gehandelt, „sonst wäre es für die alleingebliebenen Jungtiere der sichere Hungertod gewesen“, macht die BLV-Kreisgruppe deutlich.