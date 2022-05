Rottach-Egern: Trachtenverein d’Wallberger ehrt seine Mitglieder

Von: Sandra Hefft

Der Vorstand des Trachtenvereins D‘Wallberger mit (stehend, v.l.) 3. Vorstand Martin Strohschneider, Schriftführerin Claudia Maier und 2. Vorstand Anton Huber sowie (v.r.) Kassier Franz-Josef Maier und 1. Vorstand Anton Maier ehrten (sitzend, v.l.) Rosemarie Niedermaier, Martina Goldhofer, Martha Kandlinger, Marianne Saller und Anneliese Huber sowie (stehend, v.l.) Ehrenvorstand Karl Kölbl, Georg Strohschneider, Josef Krois und Anton Maier sen. © d‘Wallberger

Rottach-Egern – Rund 700 Mitglieder stehen hinter dem Trachtenverein d’Wallberger in Rottach-Egern. Dass der Zusammenhalt im Verein groß ist, bewiesen die 81 Mitglieder, die sich jüngst in der vereinseigenen Wallbergerhütte am Lori Feichta einfanden.



Da die jüngste Neuwahl des Vorstands erst am 8. August 2021 absolviert wurde und während der abgelaufenen neun Monate noch immer amtliche Einschränkungen berücksichtigt werden mussten, hatte Vorstand Anton Maier nicht viel zu berichten. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder gab Schriftführerin Claudia Maier einen detaillierten Überblick über die wenigen Vereinsveranstaltungen der jüngsten Zeit. Nur wenige Kontobewegungen im vergangenen Vereinsjahr konnte Kassier Franz-Josef Maier mitteilen: „Ich versuche, so sparsam wie möglich zu sein, da nur wenige Einnahmen in die Kasse kamen, obwohl die Ausgaben immer die gleichen sind.“ Er motivierte deshalb alle Vereinsmitglieder, zum diesjährigen Waldfest am 7. August mit anzupacken, um bestes Gelingen zu garantieren. Heftiges Kopfnicken unter den Anwesenden war die Antwort.



Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Ehrung von 29 Vereinsmitgliedern, die dem Trachtenverein bereits zwischen 40 und 75 Jahre die Treue halten. Den anwesenden Vereinsmitgliedern wurde die entsprechende Urkunde persönlich durch den Vorstand überreicht. Die Geehrten sind:



75 Jahre dabei ist Anton Lentner. 60 Jahre: Josef Krois, Lorenz Kandlinger, Anton Maier, Marianne Saller und Karl Reiner. 55 Jahre: Martin Strohschneider, Horst-Joachim Minthe, Heinrich Soffel, Josef Eham und Hans Bichler. 50 Jahre: Martha Kandlinger und Karl Kölbl. 40 Jahre: Josef Stadler, Anneliese Huber, Martina Goldhofer, Stefan Frank, Christoph Bichler, Rosemarie Niedermaier, Georg Strohschneider, Wolfgang Baier, Erika Enzinger, Karin Rahlwes, Renate Höß, Heinz Waldenmaier, Anita Böhn, Peter Schulz, Sabine Zacherl und Margit Maier.



Am Ende der Versammlung wies Vorstand Anton Maier noch auf den Vereinsjahrtag am Donnerstag, 26. Mai, hin. Aufstellung ist ab 9 Uhr am Seeforum. iv