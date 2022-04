TTT bietet digitale Schulungen für Gastgeber im Tegernseer Tal

Um Wissen aufzufrischen, bietet die Tegernseer Tal Tourismus GmbH digitale Schulungen für Gastgeber im Tegernseer Tal an. © TTT

Tegernsee – Zum zweiten Mal in Folge führte die TTT eine digitale Schulungswoche für Gastgeber im Tegernseer Tal durch – und das mit Erfolg.

Im März fand zum zweiten Mal in Folge eine digitale Schulungswoche für Gastgeber des Tegernseer Tals statt. Dass pandemie-bedingt von Präsenz- auf Digitalschulungen umgestellt wurde, könne erneut als Erfolg verzeichnet werden, teilt die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) mit.



Die TTT organisierte die Schulungswoche für Gastgeber des Tegernseer Tals – und das im zweiten Jahr in Folge in digitaler Form. Aufgrund des hohen Interesses und der guten Resonanz soll die kostenlose Veranstaltungsreihe nun jährlich stattfinden und dazu dienen, das Wissen rund um Gastgewerbe sowie Tourismus aufzufrischen und zu erweitern.



Acht Schulungsangebote unterschiedlicher Themen standen den Gastgebern zur Auswahl: So ging es unter anderem um das Verfassen ansprechender Texte in Print- und Online sowie um das Meldescheinprogramm „cardXperts“. Auch die Bewertungsplattform für Unterkunftsbetriebe „TrustYou“ war Gegenstand einer Schulung. Neben bereits bekannten Gesichtern aus dem Kollegium der TTT konnten via Zoom vier externe Referenten zu Wort kommen:

Fotograf und Dozent Thomas Plettenberg hielt einen Vortrag über das Thema „Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte“.

Markus Michels, Geschäftsführer der Crea-Werbeagentur aus Osnabrück, sprach über die Möglichkeiten als Gastgeber bei Facebook und Instagram.

Rechtsanwalt Florian Dukic referierte über allgemeine Rechtsgrundlagen der Vermittlung.

Florian Lengauer von der DS Destination Solutions GmbH gab zudem Einblicke in das Tagesgeschäft mit DS im Internet.

Moderiert und koordiniert wurde die Schulungswoche vom zentralen Gastgeberservice der TTT.

Die zweiwöchige Digitalschulung sei insgesamt gut besucht und von Gastgebern als gut sowie bereichernd angenommen worden. TTT-Geschäftsführer Christian Kausch zeigt sich ebenfalls zufrieden mit der zweiten Auflage: „Der Bedarf und die Nachfrage bei Gastgebern ist da, sich auf neue Entwicklungen im Tourismus einzustellen. Wir unterstützen durch Experten und Referenten gerne und setzen auch künftig bestmöglich Impulse.“ ksl