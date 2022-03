„Es geht ums nackte Überleben“

Tegernseer Fünf-Sterne-Hotelier bietet Schutz suchenden Ukrainern Herberge

Von: Katja Schlenker

Vor dem Krieg in der Ukraine sind zahlreiche Menschen geflohen. Einige sind nun in Wildbad Kreuth untergebracht. Bei der Ankunft wurden sie von Bürgermeister Josef Bierschneider (l.) sowie Hotelier Korbinian Kohler (4.v.r.) mit Ehefrau Suse (3.v.r.) und Sohn Ferdinand (mit Hut) begrüßt. © Bachmair Weissach

Kreuth – Korbinian Kohler, Inhaber des Bachmair Weissach am Tegernsee, stellt Geflüchteten des Ukraine-Kriegs Räume in Wildbad Kreuth zur Verfügung.

Der Krieg in der Ukraine lasse hierzulande niemanden gleichgültig und viele Menschen mit einem Gefühl der Hilflosigkeit zurück. Konfrontiert mit dem Unvorstellbaren, der Aggression Russlands gegen ein demokratisches Land mitten in Europa, und angesichts der schockierenden Bilder aus der Ukraine hat sich Hotelier Korbinian Kohler gefragt: Was kann ich tun, um den unmittelbar betroffenen Menschen zu helfen und ein Zeichen der Menschlichkeit im Tegernseer Tal zu setzen?

Die Antwort: Gegen Ohnmacht und Schockstarre helfe nur Handeln – und so beschloss der Unternehmer, dem Landkreis Miesbach Räume im Gebäudekomplex von Wildbad Kreuth zur Verfügung zu stellen, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu beherbergen. Es sei die zufällige Begegnung mit einer befreundeten ukrainischen Journalistin am Rande einer Antikriegskundgebung in München gewesen, die dazu den Anstoß gab, erklärt er: „Ich habe ihr den Schmerz angesehen. Der Schrecken des Krieges wurde plötzlich sehr konkret.“

Räume in der Pop-up-Lodge Wildbad Kreuth

So bezogen dieser Tage zunächst 45 Geflüchtete die Räume der Pop-up-Lodge in Wildbad Kreuth, die während der Wintersaison nicht genutzt werden – zeitlich unbegrenzt und kostenfrei. Mit dabei war auch Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider, wie er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete. So habe er mittags einen Anruf erhalten, dass am Abend ein Bus mit Flüchtlingen eintreffe. Daraufhin sei er nach Wildbad Kreuth gefahren, um diese mit in Empfang zu nehmen. Mittlerweile habe sich dort ein kleiner Helferkreis gebildet, der die Ukrainer unterstützt.

Zudem berichtete der Bürgermeister von 24 Geflüchteten, die im Ortsteil Oberhof untergekommen seien. Um diese kümmere sich grundlegend die Gemeinde. Man habe ihnen Kleidung und andere Lebensnotwendigkeiten besorgt. „Sie haben alle großes Interesse, Deutsch zu lernen“, sagte Bierschneider. „Wir werden jetzt schauen, dass die Kinder in die Schule gehen können und ein paar kleinere in den Kindergarten.“

Wunsch nach Rückkehr in die Ukraine

Des Weiteren gebe es ein großes Angebot an Hilfeleistungen. „Wir erhalten ständig Anrufe, wo und wie man helfen kann“, erklärte Josef Bierschneider. „Ich hoffe, dass die Krise bald beigelegt werden kann. Das ist wirklich dramatisch.“ Viele der angekommenen Ukrainer würden sich auch wünschen, zeitnah in ihre Heimat zurückkehren zu können.

Lob erhielt der Bürgermeister von Gemeinderat Michael Unger (FWG): „Dass du das noch so mit meisterst zusätzlich zu deiner Arbeit.“ Der Bürgermeister unterdessen dankte Korbinian Kohler und den anderen Helfern für den spontanen Einsatz, um die geflüchteten Ukrainer zu unterstützen.



„Es geht ums nackte Überleben“

Vor allem Mütter mit Kindern haben nach tagelanger Odyssee in Kreuth ein sicheres Dach über dem Kopf gefunden und können dort nun erst einmal zur Ruhe kommen. Nicht dabei waren ihre Männer, Väter und Söhne, die in der Heimat geblieben sind, um diese zu verteidigen.

„Die Flüchtlinge, die hier gestrandet sind, sind Menschen wie du und ich“, sagt Korbinian Kohler. „Doch bei ihnen geht es ums nackte Überleben.“ Da sei es zweitrangig, wer die Herberge bezahle und was mit den bereits bestehenden Buchungen der Räume ab April geschehen werde. „Wir müssen jetzt etwas tun“, sagt er.

Mitarbeiter des Bachmair Weissach helfen

Der Hotelier zeigt sich zudem von der hohen Spendenbereitschaft seitens der Bevölkerung in der Region und seiner Hotelgäste überaus beeindruckt. Die Mitarbeiter des Spa & Resort Bachmair Weissach haben den Ankömmlingen zum Beispiel ein Welcome-Dinner zubereitet, ein Spielzimmer für die Kinder eingerichtet und betreuen nun unter Federführung von Kathrin Kösters die Gäste. „Den Mitarbeitern des Hotels gibt diese Aktion einen kräftigen Motivationsschub“, berichtet Hotelier Kohler, „weil sie sinnstiftend ist und unser moralisches Gerüst stärkt.“



Das geschichtsträchtige Kurbad und Tagungszentrum Wildbad Kreuth ist seit April 2021 Teil der Bachmair-Weissach-Welt. Es wird ab 2025 zu einem Mental Retreat auf Weltklasseniveau umgebaut. Bis dahin wird ein Teil des umfangreichen Gebäudekomplexes, der auf das 16. Jahrhundert zurückgeht, als Pop-up-Lodge an Gäste vermietet. ksl