Erstes Vernetzungstreffen für Ukraine-Geflüchtete in Rottach-Egern

Rottach-Egern – Bei einem ersten Vernetzungstreffen in Rottach-Egern wurden Kontakte zu Ukraine-Geflüchteten geknüpft und Formalitäten geklärt.

Über 100 Teilnehmer waren jüngst beim ersten Vernetzungstreffen Ukraine des Rottacher Helferkreises dabei. Information und Austausch waren die Ziele des Initialtreffens, bei dem ukrainische Geflüchtete, Gastfamilien und Helfer in der Auferstehungskirche zusammenkamen. Die Veranstaltung wurde von Initiator Thomas Tomaschek moderiert und simultan von Christine Otsver ins Russische übersetzt.

Zu Beginn informierte Max Niedermeier als Integrationsbeauftragter über Hilfsstrukturen im Landkreis Miesbach. Olga Denisov stellte Angebote ihres Vereins „Hilfe von Mensch zu Mensch“ vor, der Geflüchteten hilft, ihren Alltag in Deutschland zu bewältigen. Schuldirektor Ulrich Throner gab einen Überblick zu Angeboten für Kinder durch Integration in bestehende Schulklassen sowie die Schaffung von Willkommensklassen. In Rottach-Egern gehen bereits erste ukrainische Kinder zur Schule. Es werden noch mehr erwartet. Der Hinweis des Schulleiters auf Lehrermangel und seine Bitte um Unterstützung kam an: Ein Ukrainer, der Sportlehrer ist, meldete sich ebenso wie eine ukrainische Lehrerin. „Die Hilfe ist hoch willkommen“, erklärte der Schulleiter. „Bitte melden Sie sich bei uns.“

Begrüßungsgeld für Ukraine-Geflüchtete

Da der Kindergarten St. Josef keine Kapazitäten hat, um weitere Kinder aufzunehmen, schlug Barbara Schneckenbach (Leitung Verwaltung) eine Spielgruppe vor, die von ukrainischen Müttern betreut wird. Auch dafür fanden sich Helferinnen, sodass die Treffen starten können, sobald ein Raum gefunden ist.

Dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla unterstützt für die Gemeinde und überraschte die in Rottach-Egern bereits offiziell gemeldeten anwesenden ukrainischen Gäste mit der Auszahlung eines Begrüßungsgeldes in Höhe von 100 Euro pro Person, um die ersten Wochen zu überbrücken, bis Sozialleistungen vom Staat erfolgen. Nach der Registrierung im Einwohnermeldeamt könne weiterhin das Begrüßungsgeld einmalig ausgezahlt werden.

Sportvereine ermöglichen Trainings

Um Geflüchtete zu vernetzen, wurden Kontaktlisten ausgefüllt und eine WhatsApp-Gruppe gestartet. Zudem bietet die „Andrebar“ an der Seestraße 43 mittwochs, von 11 bis 14 Uhr, einen Treff an, um gemeinsam zu kochen und sich auszutauschen. Ein weiterer Raum für regelmäßige Treffen wird gesucht. Die Sportvereine heißen Sportbegeisterte ebenfalls willkommen und ermöglichen die Teilnahme an Trainingseinheiten.

„Wir freuen uns über den gelungenen Start, die große Unterstützung und auf weitere Hilfsangebote“, sagt Sabine Tomaschek vom Helferkreis. Neue Helfer seien weiterhin stets willkommen und die Hilfsmöglichkeiten vielfältig: Fahrdienste, Behördengänge, Übersetzungen, Sprachunterricht, Arztbesuche, Freizeitgestaltung und vieles mehr.

Umfassende Hilfe und Integration

Etliche Anfragen zu Arbeitsmöglichkeiten seien ebenso vorhanden und Geschäftsleute rund um den See können sich melden, wenn personeller Bedarf bestehe. Zum Zeitpunkt des Vernetzungstreffen waren 51 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Rottach-Egern aufgenommen. Ziel des Helferkreises sind umfassende Hilfe und Integration dieser Menschen.

Kontakt zum Helferkreis in Rottach-Egern gibt es bei Sabine und Thomas Tomaschek unter Telefon 08022/6739410 und per E-Mail an rottach-hilft@web.de. ksl