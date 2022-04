Zeit nehmen für Ukraine-Geflüchtete: Gmund beruft Runden Tisch ein

Ein Schild in den Farben der Ukraine mit der Aufschrift „Welcome“ ist am Hauptbahnhof München zu sehen. © Sven Hoppe/dpa

Gmund – Wie soll mit den vor dem Ukraine-Krieg geflüchteten Menschen umgegangen werden? Diese und weitere Fragen hat ein Runder Tisch in Gmund geklärt.

Vor Kurzem fand in Gmund ein Runder Tisch zur Ukrainehilfe statt. Bei dem Treffen kamen verschiedene Themen zur Sprache.

Der Runde Tisch wurde initiiert, weil die Verwaltung im Rathaus einige Hilfsangebote von Gmundern erreichten. Um diese zu koordinieren und auch mit anderen Organisationen wie dem Helferkreis abzustimmen, habe man das Treffen organisiert. „Ebenfalls war uns wichtig, dass wir festlegen, was gebraucht wird und was vielleicht nicht“, heißt es in einer Mitteilung. „Es war wichtig, dies auch von Betroffenen und Gastgebern zu hören.“

Bürgerbüro als Anlaufstelle für Beratung

Anwesend waren bei dem Treffen die Ehrenamtskoordinatorin Asyl, Lisa Richters, der Integrationsbeauftrage des Landkreises, Max Niedermeier, Vertreter des Helferkreises Asyl, beide Pfarrer sowie Josef Stecher als Vertreter des Pfarrgemeinderats, Betroffene und deren Gastgeber, Gmunder Bürger, die Hilfe angeboten haben, Schulleiter Susanne Riedl von der Grundschule sowie Vertreter der Gemeinde und die Leiterin der Gmunder Tafel.



„Es wurde besprochen, dass ein Raum geschaffen wird, der als Treffpunkt für Geflüchtete dient“, erklärt die Verwaltung zudem. „Dort sollen sie sich austauschen können, kochen, gemeinsam essen, vernetzen und so.“ Auch eine Art Bürgerbüro soll entstehen als Anlaufstelle für Beratungen. Das Büro soll zu bestimmten Zeiten besetzt sein. Zum Beispiel wäre denkbar, dass Lisa Richters als Ehrenamtskoordinatorin einmal pro Woche kommt, um zu beraten.



Vernetzung durch Helferkreis Asyl

Die künftige Vernetzung soll durch den Treff von alleine entstehen, da Ansprechpartner und Geflüchtete sich dort kennenlernen und gegebenenfalls dann Telefonnummern beziehungsweise Kontakte austauschen können. Auch durch den Helferkreis Asyl solle versucht werden, eine Vernetzung herzustellen, heißt es in der Mitteilung.

Zur Zeit des Treffens waren 37 aus der Ukraine geflüchtete Personen in Gmund gemeldet. „Dadurch, dass die ersten 90 Tage keine Meldepflicht besteht, sind es wahrscheinlich mehr“, erläutert die Verwaltung. „Wir rechnen mit zirka 80 Geflüchteten.“

Medizinische Versorgung der Ukrainer nötig

Bei dem Treffen wurde berichtet, dass die Geflüchteten mehrere Tage unterwegs gewesen seien, bis sie bei der Erstanlaufstelle in Miesbach angekommen seien. Teilweise werde dort eine medizinische Versorgung benötigt, weil die Geflüchteten völlig erschöpft seien. „Uns wurde berichtet, dass es gewünscht ist, dass vor allem die Kinder schnellstmöglich einen Anschluss hier finden“, erklärt die Verwaltung, sei es in einer Kinderbetreuung oder den Schulen. „Dann möchten die Geflüchteten unbedingt auch einen Aufenthaltstitel bekommen, damit sie so schnell wie möglich arbeiten und auf eigenen Beinen stehen können“, teilt die Gemeinde Gmund zudem mit.



Jeder einzelne Bürger könne helfen, indem er spendet, damit das Geld gezielt für Projekte für die Geflüchteten eingesetzt werden könne. Ganz wichtig sei auch, Zeit mit den Geflüchteten zu verbringen, eventuell bei Erledigungen wie dem Ausfüllen von Anträgen, sofern sie dabei Hilfe benötigen.

Öffentlicher Treff für Ukraine-Geflüchtete

Die Gemeinde werde so schnell wie möglich einen öffentlichen Treff für Geflüchtete aus der Ukraine einrichten, wo sie sich treffen, austauschen und auch über Angebote informieren können. Der Raum solle eine Küche haben, damit sie dort kochen und gemeinsam essen können. Des Weiteren hat die Gemeinde ein Spendenkonto eingerichtet.

Die Bankverbindung für das Spendenkonto lautet: Gemeinde Gmund am Tegernsee, IBAN: DE76711525700000302034, Kreissparkasse Tegernsee. Bitte das Stichwort „Ukraine“ angeben. Weitere Infos zur Ukrainehilfe gibt es außerdem online unter www.gemeinde.gmund.de. ksl