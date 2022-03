Rottach-Egern: Protest gegen Unterstützer der russischen Regierung

Von: Katja Schlenker

Teilen

Teilnehmer einer Demo gegen den Ukraine-Krieg stehen am Wohnort des russischen Oligarchen Alischer Usmanow. © Uwe Lein/dpa

Rottach-Egern – Aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine haben rund 300 Menschen in Rottach-Egern gegen den Oligarchen Alischer Usmanow demonstriert. Er steht Wladimir Putin nahe.

Rund 300 Menschen haben sich am Mittwoch (2. März) in der Kuranlage von Rottach-Egern versammelt. Ihr Ziel: Protest gegen Unterstützer der russischen Regierung. Angesprochen sollte sich dadurch vor allem der Oligarch Alischer Usmanow fühlen, der im Ort drei Villen besitzt.

Eine klare Botschaft sollte bei der Kundgebung an den Oligarchen und Putin-Vertrauten gerichtet werden. Er handele und bewege sich im direkten Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin und gelte als einer der reichsten Männer der Welt. „Oligarchen wie Usmanow sind Teil des russischen Regimes – solche Leute müssen spüren, dass sie auf der falschen Seite stehen, wenn sie mit Kriegsverbrecher Putin gemeinsame Sache machen“, sagt Thomas Tomaschek, Sprecher des Grünen-Ortsverbands Tegernseer Tal, der die Kundgebung organisiert hatte. „Es ist nicht auszuhalten, dass ein Mann, der immer noch hinter Putin steht, denkt, er könne hier am Tegernsee entspannt seine Freizeit verbringen.“

Aufgrund des aktuellen Interesses an Usmanow, dessen Name auch auf der EU-Sanktionsliste auftaucht, berichteten auch überregionale Medien von der Kundgebung in Rottach-Egern. Zudem tauchten am Donnerstag (3. März) Berichte auf, dass die Luxusjacht „Dilbar“ des russischen Oligarchen in Hamburg beschlagnahmt worden sein soll. Die Behörden bestätigen das zunächst nicht. Von der Kundgebung am Tegernsee hat der Putin-Vertraute wohl auch nur aus den Medien erfahren. „Herr Usmanow ist seit zwei Tagen abgereist und war vorher am See“, erklärt Thomas Tomaschek am Donnerstag.

Nachdem der Vorsitzende des Grünen-Ortsverbands die Teilnehmer bei der Protestaktion begrüßt und deutliche Worte für die Situation gefunden hatte, äußerten sich Anne Franke, friedenspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, sowie Anton Yeremenko. Der Übersetzer stammt aus Kiew.



„Der Krieg ist sinnlos und muss sofort gestoppt werden“, teilt Tomaschek mit. „Putin ist ein Kriegsverbrecher und hat ohne Not einen souveränen Staat angegriffen. Er bringt Leid und Zerstörung über das ukrainische Volk. Dieses Vorgehen verurteilen wir auf das Schärfste.“ Zudem fordere man Usmanow auf, sich vom Krieg sowie dem russischen Präsidenten zu distanzieren und auf ihn einzuwirken, um wieder Frieden in der Ukraine herzustellen. ksl