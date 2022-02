Umfahrung für B472: Aktuelle Pläne für Waakirchen in der Kritik

Von: Daniela Skodacek

Wenn es nach den Gemeinderäten geht, bringt die geplante einfache Südumfahrung nicht die erhoffte Entlastung: Die ebenerdige Trasse würde südlich an Waakirchen durch überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen führen. © Skodacek

Waakirchen – Waakirchen lehnt eine einfache Umgehung ab. So hat es der Gemeinderat entschieden. Wie es nun weitergeht, ist offen.

Die Bundesstraße B472 ist die einzige Ost-West-Verbindung südlich von München und hat damit überregionale Bedeutung. Waakirchen liegt direkt an der pulsierenden Verkehrsader und ächzt seit Jahrzehnten unter stetig wachsendem Verkehrsdruck, vor allem durch Schwerlaster. Die seit 2017 angekündigte Südumgehung soll entlasten. Doch wen – darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ausführlich diskutiert. Sogar eine Nulllösung kam mehrfach zur Sprache.



„Was immer wir heute beschließen, wir werden weiterhin im vorrangigen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans bleiben“, sagte Bürgermeister Norbert Kerkel gleich zu Beginn des Tagesordnungspunkts zur Ortsumfahrung Waakirchen. Die Variante des Straßenbauamts Rosenheim – eine einfache, ebenerdige Südumfahrung wie im aktuellen Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 vorgesehen – hatten schon die vormaligen Gemeinderäte abgelehnt.

Mit Hauserdörfl an der St2365

Anschließend ließ die Verwaltung eine alternative Planung als teils eingehauste Südumfahrung mit Grünbrücken und verbessertem Lärmschutz erstellen. Kostenmäßig jedoch lag dieser Vorschlag ebenso wie eine Untertunnelung weit über der eingeplanten Summe von rund 8 Millionen Euro. Beide Lösungen erscheinen derzeit nicht realisierbar. „Die Raumwiderstandskarte ist relativ eindeutig“, sagte Kerkel, weshalb auch alle Bemühungen um ein Gutachten für eine Neuplanung bisher scheiterten.

Nun sollte der seit der Kommunalwahl 2020 überwiegend neu formierte Gemeinderat Gelegenheit bekommen, das Thema Ortsumfahrung nochmal anzugehen – auch zahlreiche Zuhörer verfolgten die Februarsitzung in der Turnhalle. Zwischenzeitlich hatte die Bürgerinitiative „Verkehr in der Gemeinde Waakirchen“ ein Arbeitspapier mit verschiedenen Varianten für Waakirchen und Hauserdörfl erarbeitet, das im Mobilitätsausschuss vorberaten wurde. Dessen Mitglieder kamen überein, weiterhin eine ebenerdige Umfahrung abzulehnen und vielmehr kurzfristige Verbesserungen bei der Ortsdurchfahrt erreichen zu wollen. Parallel dazu soll weiter versucht werden, eine Gesamtlösung anzustreben, die den Ortsteil Hauserdörfl an der Staatsstraße St2365 einschließt.

Verkehr auf Bestandsstrecke verbessern

Dieser Empfehlung folgten die Gemeinderäte nach zahlreichen Wortbeiträgen nahezu einmütig. Sogar eine Nulllösung schien manchen Räten angebracht. „Wir sind gegen jedwede Umgehung“, sagte Evi Obermüller (Grüne), alleine schon wegen des immensen Flächenverbrauchs – durch eine Südumfahrung würde vor allem landwirtschaftlich genutzte Fläche verloren gehen.

Vielmehr plädierten Obermüller und Cornelia Riepe (Grüne) für eine Verbesserung des Verkehrs auf der bestehenden Straßenführung sowie auf der Tegernseer Straße durch Tempolimits, Fußgängerüberwege sowie alle weiteren denkbaren Mittel.

Unwiederbringliches Opfer an Natur

Alfred Finger (CSU) unterstützte den Vorschlag und sah eher eine Verlagerung der Problematik. „Wenn ich ehrlich bin, würde ich es so lassen, wie es ist“, sagte er, der zudem Flüsterasphalt empfahl. Caroline Marquardt (WIR) schloss sich dem Beschlussvorschlag an. Eine Südumfahrung in der Billiglösung diene nur dazu, den Verkehr zwischen großen Verkehrsknotenpunkten zu beschleunigen: „Die Entlastung, die wir suchen, bringt nicht der Bundesverkehrswegeplan.“

Auch Gisela Hölscher (FW) befürchtet eine Transitstrecke, die mehr Verbesserungen für umliegende Gemeinden bringt als für Waakirchen. Zudem sei die Umgehung ein unwiederbringliches Opfer an die Natur. „Das kann man guten Gewissens nicht an die nächste Generation vererben“, meinte Hölscher.

Auf Verkehr auf B472 reagieren

Michael Mohrenweiser (ABV) warnte davor, sich der Thematik gänzlich zu verschließen: „Der Verkehr ist bereits da.“ Es sei sogar populistisch zu sagen: „Wir lassen es so, wie es ist.“ Mohrenweiser sieht die Gemeinde an einer Weggabelung und appellierte an die Räte, den Mut zu haben, eine Lösung zu schaffen. Sein Fraktionskollege Rudi Reber (ABV) plädierte ebenfalls dafür, auf die unaufhaltsame Entwicklung zu reagieren. Bürgermeister Kerkel stellte schließlich drei Punkte zur Abstimmung:

Die aktuell geplante einfache Variante einer Südumfahrung lehnten die Gemeinderäte einstimmig ab.

Ebenso einmütig fiel das Votum für eine Verbesserung der Situation des Durchgangsverkehrs in Waakirchen und Hauserdörfl aus.

Des Weiteren soll versucht werden, eine allgemeinverträgliche Lösung für beide Ortsteile zu finden. Diesen dritten Punkt befürworteten die Räte mit 13:6 Stimmen.

Die schriftliche Stellungnahme der Gemeinde ans Straßenbauamt Rosenheim wird dem Gremium demnächst nochmal vorgelegt.

