Tegernsee: Dreijähriger will Bagger anschauen und fällt knapp drei Meter tief in Lichtschacht

Von: Sandra Hefft

Die Freiwillige Feuerwehr Tegernsee rettete das Kind aus dem Schacht. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Tegernsee – Ein dreijähriges Kind fiel am Freitag in Tegernsee knapp drei Meter tief in einen Lichtschacht. Es erlitt Abschürfungen und Prellungen.

Unfassbares Glück hatte ein dreijähriger Bub bei einem Unfall in Tegernsee: Dieser ereignete sich am Freitag (21. Juli) auf einer Baustelle. Der Bub „wollte sich einen Bagger anschauen und lief dabei über ein lose auf dem Schacht liegendes Gitter, welches durch die einseitige Belastung aufkippte“, erklärt die Polizei.

„Der Junge stürzte daraufhin in den 2,70 Meter tiefen Schacht“, heißt es im Bericht. Die Feuerwehr Tegernsee eilte zur Rettung. Der Dreijährige wurde im Anschluss in eine Kinderklinik nach München geflogen. Vorsichtshalber, wie die Polizei erklärt. „Nach intensivmedizinischer Überwachung konnte die Mutter letztlich Entwarnung geben. Der Junge hatte sich beim Sturz lediglich leichte Abschürfungen und Prellungen geholt.“

Die Polizei Bad Wiessee ermittelt in dem Fall wegen fahrlässiger Körperverletzung.