Besondere Andacht: Uraufführung der „Auftragsmusik für den Gmunder Ölberg“

Kirchenmusik © picture alliance/dpa

Gmund – Eine Uraufführung der „Auftragsmusik für den Gmunder Ölberg“ wird am Gründonnerstag in der Pfarrkirche St. Ägidius in Gmund zu hören sein.

Am Donnerstag, 14. April, – zugleich Gründonnerstag – findet um 20.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Ägidius eine besondere Andacht statt. Dabei wird die „Auftragsmusik für den Gmunder Ölberg“ uraufgeführt.



Gleich nach der Säkularisation haben sich die Gmunder wieder einen Ölberg angeschafft, der durchgehend seit 1820 praktiziert wird. Der im Juni 2020 neu eingestellte Kirchenmusiker Max Penger war sofort von den Ölbergandachten begeistert: „Das Wechselspiel zwischen Texten, Musik und mechanischem Spiel im Hochaltar haben mich unglaublich angesprochen. Ich war tatsächlich tief ergriffen vom Gmunder Ölberg.“

Ideen sammeln für Auftragskomposition

Die anschließende Frage war: Gibt es denn dazu keine spezielle Musik? Pengers Recherchen, die sich unter anderem auf Forschungen des Gmunder Heimatpflegers Beni Eisenburg stützten, ergaben, dass tatsächlich ein Pater aus dem Tegernseer Kloster eine Musik dafür geschrieben hat. Aber die Noten sind verschollen. Unauffindbar.

„Dann muss eben eine neue Musik geschrieben werden“, dachte sich Max Penger und begann mit dem Sammeln von Ideen für eine Auftragskomposition. Er erzählte seinem langjährigen Freund, dem Komponisten und Münchner Musikhochschulprofessor Peter Wittrich, vom Gmunder Ölberg. Der zeigte sich sofort begeistert, war überzeugt und sagte zu, dass er sich der Sache annehmen möchte.

Der damalige Pfarrer des Pfarrverbands Gmund–Bad Wiessee, Wieland Steinmetz, gab Penger den Tipp, sich wegen der Finanzierung mit dem Gmunder Ex-Bürgermeister Georg von Preysing in Verbindung zu setzen. Der fackelte nicht lange und kurze Zeit später stand diese.

Pengers Konzept sieht nun so aus:

Für den Kirchenchor sollen fünf relativ kurze Chorsätze geschrieben werden, die textlich auf den Gründonnerstag bezogen, harmonisch ins Tegernseer Tal passen und gut singbar sein sollen.

Diese Chorsätze werden für Besetzungen bearbeitet, die in Gmund bereits aktiv sind:

Der Gmunder Dreigsang setzt sich aus drei Sängerinnen zusammen – Gertraud Weindl, Rosi Marius und Cäcilie Gössl –, die viel Routine und große Musikalität mitbringen.

Mit Sepp Hornsteiner wohnt ein ausgezeichneter Lautenspieler in Gmund. Er war viele Jahre Professor an der Münchner Musikhochschule.

Das Blechbläserquartett von Klaus Raßhofer musiziert auf hohem Niveau und ist im Tegernseer Tal bestens bekannt.

Das Klarinettenquartett der Gmunder Dorfmusik ist eine Neugründung, die bereits einige Auftritte hinter sich hat.

Das Bad Wiesseer Orgeltrio mit Thomas Müller an der Violine, Johanna Eras am Violoncello und Max Penger an der Orgel fand sich 2020 zusammen.

Der Chef des Pfarrverbands Gmund–Bad Wiessee, Pfarrer Stephan Fischbacher, meint dazu: „Eine spannende und interessante Sache. Ich freue mich auf die Vorstellung dieses Werkes am Gründonnerstag.“ ksl