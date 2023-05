Wie funktionieren Pitagone?

Tegernsee: Mehr Schutz bei Großveranstaltungen durch mobile Straßensperren

Von: Sandra Hefft

Teilen

Bei der Vorstellung der Sperren: (v.l.) TTT-Veranstaltungsleiter Peter Rie, André Eberhardt (VSV Volkmann), Klaus Schuschke (Ordnungsamt Bad Wiessee), die Bauhofmitarbeiter Thomas Landes, Martin Reiter und Benedikt Maurus sowie Ralph Thim und Christian Frei, Andreas Ihl, Friedhelm Mette und Tobias Maurer mit TTT-Geschäftsführer Christian Kausch. © THOMAS PLETTENBERG

Tegernseer Tal – Um die Besucher von Veranstaltungen am Tegernsee künftig besser schützen zu können, haben die Talgemeinden mobile Barrieren angeschafft.

Nicht zuletzt seit der Amokfahrt 2016 auf einem Berliner Weihnachtsmarkt werden Fahrzeug­sperren vermehrt genutzt. „Sobald in der Öffentlichkeit viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, sind die Sicherheitskonzepte oft ungenügend“, sagt TTT-Veranstaltungsmanager Peter Rie. „Auch wir haben gemerkt, dass bei uns Handlungsbedarf besteht.“

Erster Einsatz bei Seefesten

Im Rahmen des Leader-Kulturprojekts zum Thema Sicherheit bei Großveranstaltungen im Tegernseer Tal beauftragte die TTT das Unternehmen s-cape GmbH für die Ausarbeitung eines Sicherheitskonzeptes. „Im ersten Schritt und zunächst einmal für die drei Seefeste im Tegernseer Tal“, erklärt Rie.

Damit Besucher künftig besser einschätzen können, wie die Verkehrslage im Tegernseer Tal ist, wird es für Großveranstaltungen eine digitale Verkehrslenkung mittels mobiler LED-Tafeln geben. Ihre Premiere feiern sie am 20. Mai zur 150 Jahrfeier der Feuerwehr Rottach-Egern.

In Zusammenarbeit mit den fünf Gemeinden Waakirchen, Gmund, Bad Wiessee, Rottach-Egern, Tegernsee wurden nun mehrere mobile Straßensperren zum Schutz der Besucher von Großveranstaltungen angeschafft. Kreuth ist an der Finanzierung laut Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) nicht beteiligt, kann die Pitagone aber bei Bedarf ausleihen, so wie andere Gemeinden im Umkreis auch. Sie sollen künftig bei allen Großveranstaltungen wie etwa den Seefesten, beim Rosstag oder auf den Adventsmärkten zum Einsatz kommen.



Wie funktionieren Pitagone?

Pitagone haben laut TTT etliche Vorteile: Sie bringen jedes Fahrzeug zum Stehen. Sind flexibel anpassbar an Gehwege, Gefälle und unebene Straßen. Zudem sind sie einfach zu transportieren und zu lagern (derzeit im Bauhof Rottach-Egern), können von nur einer Person schnell aufgestellt werden – ohne bauliche Maßnahmen und ohne Werkzeug. Crashtests zeigen laut Mitteilung: Wer die Sperren überfährt, zerstört seinen Motor. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit.

Fahrzeugbarrieren von Pitagone, einem der EU-Marktführer für mobile Terrorbekämpfung, werden bereits von Kommunen, Polizei, Militär und Regierungsbehörden eingesetzt. „Und vor allem ist künftig der Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen verzichtbar“, sagt TTT-Geschäftsführer Christian Kausch. „Mit denen wurden in der Vergangenheit Straßen gesperrt und standen im Notfall nicht für andere Einsätze zur Verfügung.“ she