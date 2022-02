Vermisst in Gmund: 84-Jährigen nach langer Suche gefunden

Teilen

Ein 84-jähriger Mann aus Gmund wurde vermisst. © Jens Büttner/dpa (Symbolbild)

Gmund – Ein dementer Mann aus Gmund ist am Samstag nach langer Suche unversehrt gefunden worden. Ein Polizeihubschrauber sichtete den 84-Jährigen.

Am Samstag (19. Februar) kam es zu einer umfangreichen Vermisstensuche im Bereich Gmund. Anlass war, dass gegen 13 Uhr ein dementer, 84-jähriger Mann sein Haus verließ und in unbekannte Richtung davonging. Er wurde danach noch auf Nebenstraßen in Richtung Agatharied-Miesbach gesehen.

„Den ganzen Nachmittag und die ganze Nacht suchten Angehörige, die Freiwillige Feuerwehr Gmund, verschiedene Hundeführer mit 19 Suchhunden, zwei Polizeihubschrauber, die Bergwacht mit der Suchdrohne und neun Streifen der Polizei Bad Wiessee, Miesbach und Holzkirchen nach dem Vermissten“, teilt die Polizeiinspektion Bad Wiessee mit. Sogar aus Pfaffenhofen seien Hundeführer der Rettungsstaffel hinzugeeilt.

Um 5 Uhr in der Früh wurde die Suche zunächst erfolglos abgebrochen, aber um 8 Uhr bereits wieder aufgenommen. Gegen 10.30 Uhr wurde der Vermisste in einer kleinen Senke in einem Waldstück zirka anderthalb Kilometer von seinem Haus entfernt von einem Polizeihubschrauber gesichtet. „Er war ansprechbar, aber stark unterkühlt“, berichtet die Polizei. Daher wurde der 84-Jährige vorsorglich mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus Agatharied gebracht.

„Der Erfolg der Suche ist der sehr guten Zusammenarbeit und dem Engagement aller Einsatzkräfte zu verdanken“, resümiert die Polizeiinspektion Bad Wiessee. „Der Mann ist stark dement und kennt sich nach kurzer Zeit im Freien nicht mehr aus.“ ksl