Nach Vertragskündigung sucht Vodafone in Bad Wiessee neuen Standort

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Der Wiesseer Sportplatz an der Hagngasse ist als Standort für eine neue Mobilfunkanlage im Gespräch. © Gernböck

Bad Wiessee – Schon mehrfach hatte dieses Thema den Wiesseer Bauausschuss beschäftigt: Auf dem Dach des Hotels Bussi Baby sollte eine neue Mobilfunkanlage installiert werden. Der Betreiber, das Mobilfunkunternehmen Vodafone, hatte vorgesehen, die bisherigen drei Antennen durch einen einzigen, leistungsstärkeren Masten zu ersetzen, der mit einer Höhe von rund zehn Metern deutlich sichtbar über dem Hotel geprangt hätte. Das Thema Funkmast beschäftigte jetzt den Gemeinderat von Bad Wiessee erneut.



Die Situation hat sich allerdings geändert. Laut Auskunft von Vodafone sei der Vertrag für den Standort auf dem Hotel Bussi Baby gekündigt worden, teilte Bauamtsleiter Anton Bammer mit. Nun müsse aber ein Ersatzstandort gefunden werden, eine Suchkreisanfrage mit drei Standortvorschlägen sei bereits an die Gemeinde übersandt worden. Um eine Option ging es an diesem Abend schwerpunktmäßig: Die Anfrage, ob prinzipiell einer der Flutlichtmasten der Sportanlage an der Hagngasse als Funkmast verwendet werden könne.

„Es geht hier primär um die Themen Kapazität und Qualität“, betonte Christian Schilling, Beauftragter für Landespolitik für Bayern bei Vodafone. Nach dem Wegfall der Antenne auf dem Hotelgebäude müssten nun andere Standorte deren Dienste übernehmen und mittragen. Damit leide aber die Qualität, vor allem in Zeiten starker Auslastung. Hier könne dann nur noch die Grundversorgung gewährleistet werden. Freilich seien die Lichtmasten am Sportplatz lediglich nur „Zahnstocher“. Im Falle einer zusätzlichen Nutzung für den Mobilfunk müsse der betreffende Mast durch ein stabileres Konstrukt ersetzt werden.



Auch die erforderliche Höhe wurde thematisiert. So war bereits vorab per E-Mail darauf hingewiesen worden, dass eine Antenne am Standort Hagngasse eine Höhe von 45 Metern aufweisen müsste, sagte Bammer. Durch die umstehenden Bäume könnte dort ansonsten eine Verminderung der Kapazität auftreten, erklärte Schilling. Durch das Laub würden die Funksignale reflektiert und abgeschwächt.



Den Masten auf einem gewerblichen Gebäude zu installieren, wie das anderweitig schon der Fall sei, regte CSU-Sprecher Florian Sareiter an. Dem stehe neben der Ortsgestaltungssatzung auch ein vorgegebener Sicherheitsabstand entgegen, erläuterte Bammer. Benedikt Dörder (SPD) fragte nach der Möglichkeit, die Funkanlage im Kirchturm der Maria-Himmelfahrtskirche unterzubringen. „Das klappt nicht“, antwortete Schilling. Aus Erfahrung wisse man, dass die Diözese das generell nicht gestatte. „Als Vorsitzender des Sportvereins bin ich damit nicht glücklich“, sagte Thomas Erler (CSU) zum Standort Hagngasse. Hier sei mit der Besorgnis der Eltern zu rechnen.

Ebenfalls mit Blick auf die Strahlung fragte Fraktionskollege Florian Flach, ob hier 5-G-Funk zum Einsatz kommen werde, was Schilling bejahte und darauf hinwies, dass irgendwann generell auch 6-G-Funk folgen werde. Aufgrund der Höhenlage brachte Rolf Neresheimer (FWG) den Sonnenbichl ins Spiel, auch unter dem Aspekt einer Einnahmequelle für den Skiverein. Eine Entscheidung für einen konkreten Standort fällte der Gemeinderat an diesem Abend noch nicht. ger