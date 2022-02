Vorm Hochwasser: Tegernsee erstellt Sturzflut-Risikomanagement

Von: Katja Schlenker

So wie hier beim Hochwasser im Jahr 2013 soll es nicht wieder werden in Tegernsee. © dpa (Archivfoto)

Tegernsee – Um auf Hochwasser und Starkregen vorbereitet zu sein, will die Stadt Tegernsee nun ein Sturzflut-Risikomanagement erstellen lassen.

Kommunen können aktuell ein Sturzflut-Risikomanagement erarbeiten lassen. Es besteht die Möglichkeit, dafür in ein Förderprogramm des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim, das auch für Gewässer im Landkreis Miesbach zuständig ist, aufgenommen zu werden. Das will die Stadt Tegernsee nun nutzen.



„Bei Starkregenereignissen und damit in Zusammenhang stehenden Überflutungen lässt sich vielfach nicht unterscheiden, ob Überflutungen durch sogenanntes wild abfließendes Wasser über natürliches Gelände oder durch Hochwasser aus Gewässern verursacht wurden“, erläuterte Bauamtsleiterin Bettina Koch das Vorhaben in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Gefahren und Risiken beurteilen

„Nach einer Bestandsanalyse, Gefahrenermittlung, Gefahren- und Risikobeurteilung sowie einer konzeptionellen Maßnahmenentwicklung steht am Ende der Erstellung eine integrale Strategie für ein Sturzflut-Risikomanagement in der Stadt Tegernsee“, erklärte sie. Die Projektdauer betrage voraussichtlich anderthalb Jahre.

Auch Kosten würden der Stadt entstehen. Die Ingenieurleistungen würden in Höhe von 75 Prozent gefördert. „Das Wasserwirtschaftsamt schätzt die Kosten für die Stadt Tegernsee auf 200.000 Euro“, erklärte Bettina Koch. „Das heißt, gefördert würden 150.000 Euro.“ Der Eigenanteil der Stadt betrage demnach 50.000 Euro.



Informationen für Einwohner

Des Weiteren habe es im Herbst 2021 ein Abstimmungsgespräch zwischen Vertretern des Wasserwirtschaftsamtes und Bürgermeister Johannes Hagn gegeben. Dieser habe bereits signalisiert, dass Interesse an einer Teilnahme am Förderprogramm bestehe. Um alles auf den Weg zu bringen, das Konzept erstellen zu lassen und einen Antrag auf Fördermittel zu stellen, brauche es nun aber einen Beschluss der Stadträte.

Laut Informationen des Wasserwirtschaftsamtes erstelle das Landesamt für Umwelt zurzeit eine Musterleistungsbeschreibung, mit der die Stadt dann bei der Ausschreibung mindestens drei Angebote einholen muss, sagte die Bauamtsleiterin abschließend.



Tegernsee nicht Hauptproblem

In der Stadt sei weniger der Tegernsee das Problem, sondern vielmehr zahlreiche Wildbäche, fügte Bürgermeister Johannes Hagn hinzu. Jedoch befasse man sich mit der Thematik bereits seit 2014 und befinde sich in einem laufenden Verfahren. „Das ist auch vor 100 Jahren schon ein Thema gewesen“, sagte er. „Aber heute gibt es Möglichkeiten, das besser zu berechnen.“ Parallel zu diesem Vorhaben soll es auch Informationen für Einwohner geben, unter anderem im Amtsblatt.

Die Stadträte votierten einstimmig für die Teilnahme am Sturzflut-Risikomanagement inklusive Antrag auf Fördermittel. „Wir wissen nicht, wann uns so ein Ereignis erreicht“, sagte Ursula Janssen (Grüne) und mahnte die Dringlichkeit des geplanten Vorhabens und der daraus resultierenden Maßnahmen an. „Die Bevölkerung ist sonst leidtragend.“ ksl