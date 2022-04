Gesperrter Bahnübergang in Schaftlach macht Probleme

Von: Daniela Skodacek

Inzwischen kann man zumindest zu Fuß über die Gleise am gesperrten Bahnübergang in Schaftlach. © Skodacek

Waakirchen – Die Deutsche Bahn erneuert am Bahnhof Schaftlach Schienen und Weichen. Eine Sache wurde bei den Bauarbeiten vergessen und war nun Thema im Gemeinderat Waakirchen.

Die Schaftlacher müssen momentan weite Umwege über Warngau oder Reichersbeuern auf sich nehmen, wenn sie per Auto unterwegs sind, denn der Ort ist quasi geteilt. Voraussichtlich noch bis Mittwoch, 27. April, ist der Bahnübergang in Schaftlach für Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn AG gesperrt. Selbst Fußgänger konnten bis vor Kurzem nicht zwischen Ost- und West-Schaftlach passieren. Das sorgte für Frust.



Davon berichtete die Kinder- und Jugendbeauftragte Evi Obermüller (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Sie sei von einigen Eltern angesprochen worden, die bis dato nur unter erschwerten Bedingungen zur Kindertagesstätte nahe dem Bahnhof gelangen konnten.

Bürgermeister Norbert Kerkel wusste schon um das Problem und hatte sich bereits selbst ein Bild von der Lage verschafft, nachdem die Gemeinde auch mehrere Beschwerden erreicht hatten. Tatsächlich sei zunächst nur ein Übergang auf Gleis 2 errichtet worden, aber kein richtiger Fußnotweg über die Gleise, wie es ein Passus in der Beschreibung der Maßnahme vorsehe, berichtete Kerkel.

Träger der Baumaßnahme ist die DB Netz AG und nicht die Gemeinde, betonte der Rathaus­chef, der tags darauf wieder vor Ort vorstellig werden wollte. Offensichtlich zeigten die Bemühungen des Bürgermeisters und weiterer offizieller Stellen schnell Wirkung: Am Mittwochvormittag nach der Sitzung war der Fußgängerweg installiert. Die Bahn lässt am Bahnhof in Schaftlach veraltete Schienenstränge und Weichen erneuern.

Noch während der Ratssitzung bat der Bürgermeister alle motorisierten Verkehrsteilnehmer darum, der Beschilderung zur entsprechenden Umleitung zu folgen. Der Westerpoltweg etwa sei aufgrund seiner Straßenbeschaffenheit nicht geeignet, um der Sperrung auszuweichen. Ausnahmen gebe es dort nur für Post oder Feuerwehr, betonte der Bürgermeister. sko