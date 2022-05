Firma Biolink erweitert am Firmensitz in Waakirchen

Von: Sandra Hefft

Gegenüber dem Firmensitz am Brunnenweg in Waakirchen errichtet die Firma Biolink aktuell eine zusätzliche Produktions- und Lagerhalle mit Büroflächen. © Thanner

Waakirchen – Die Biolink GmbH bleibt mit ihren etwa 100 Mitarbeitern am Firmensitz in Waakirchen. Nach Plänen, nach Bad Tölz umzuziehen, wird nun am Brunnenweg erweitert.

Nach Jahren des Hin und Hers steht nun fest: „Die Saint-Gobain Biolink GmbH vergrößert sich am Standort Waakirchen und wird dort zusätzlich zu den bestehenden Gebäuden eine Produktions- und Lagerhalle inklusive neuer Büroflächen errichten.“ Das lässt das 100 Mitarbeiter starke Unternehmen verlauten. Dieses stellt Klebebänder für Spezialanwendungen in der Luftfahrt-, Automobil- sowie Bauindustrie her und ist einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde.

Dass die Firma Biolink mehr Platz braucht, ist seit Jahren klar. Schwierigkeiten bereitete eher die Frage, wo dieser entstehen soll. Die ursprünglichen Pläne sahen eine Erweiterung am Standort am Brunnenweg vor. 2015 erreichte der damalige Waakirchner Bürgermeister Sepp Hartl die Herausnahme einer Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet für eine nötige Erweiterung des Gewerbegebiets.

Dann aber sah Biolink einen Umzug nach Bad Tölz vor. Der neue Firmensitz sollte an der Bundesstraße B13 zwischen Sitec und Lettenholz entstehen. Mit der Übernahme des französischen Konzerns Saint-Gobain im Juli 2017 waren diese Pläne wiederum vom Tisch. Biolink interessierte sich wieder für eine Erweiterung am Waakirchner Standort. Eine Halle in Leichtbauweise federte die Platznot ab.

Diese ist bald passé: Mittlerweile hat das Unternehmen den Bau einer zusätzlichen Produktions- und Lagerhalle inklusive neuer Büroflächen gegenüber dem bisherigen Standort begonnen. Im Herbst soll die Halle fertig sein. „Gute Abstimmung zwischen Gemeinde, Eigentümer und Biolink war hier entscheidend“, erklärt das Unternehmen. Der Mietvertrag wurde langfristig mit dem Eigentümer abgeschlossen und enthält auch eine Option zur Verlängerung, heißt es weiter.

„Neben weiteren Großinvestitionen in eine Vollklimatisierung der bereits bestehenden Produktionshallen sowie der kürzlich fertiggestellten 35 Meter langen und doppelstöckigen Beschichtungsanlage bindet sich die Firma damit klar an Waakirchen und treibt die Entwicklung und Stabilisierung des Standortes weiter voran“, erklärt Biolink. she