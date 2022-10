Franziska Partheymüller ist Eisschwimm-Weltmeisterin

Waakirchen: Empfang für erfolgreiche Sportler – Weltmeisterin dabei

Von: Sandra Hefft

Teilen

Sportlerehrung im Vereinsheim am Krai (v.l.): Bene Sappl (1. Vorstand SV Waakirchen-Marienstein), Bürgermeister Norbert Kerkel, Leichtathletin Lea Mehringer, die Eisschwimmerinnen Heidelinde und Franziska Partheymüller, Trainer-Jubilarin Margret Gremm, Leichtathlet Tobias Tent und Markus Walser (2. Vorstand TSV Schaftlach). © Skodacek

Waakirchen – Um ihre Spitzenleistungen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene gebührend zu würdigen, empfing Waakirchen kürzlich seine erfolgreichsten Sportler.

Eine besondere Ehrung wurde dabei Leichtathletik-Trainerin Margret Gremm vom TSV Schaftlach zuteil, die seit 30 Jahren den Nachwuchs für diese Sportart begeistert und die Talente des Ortes fördert. Auch einen außergewöhnlichen Weltmeistertitel gab es an diesem Abend im Vereinsheim des SV Waakirchen-Marienstein zu beklatschen.

Angemessenes Ambiente

Eine kurze Ehrung „nur“ im Rahmen einer Gemeinderatssitzung schien Bürgermeister Norbert Kerkel zu wenig. Es sollte ein eigener Abend in angemessenem Ambiente werden, um Margret Gremm, ihren erfolgreichen Schützlingen und deren Familien zu danken und die Leistungen der vergangenen Jahre und Monate auszuzeichnen. Zusammen mit den Vorständen der beiden örtlichen Sportvereine, Bene Sappl für den SVWM und Markus Walser vom TSV Schaftlach, wurde deshalb ein Empfang für die zuletzt erfolgreichsten Waakirchner Sportler ausgearbeitet.



Im festlich hergerichteten Veranstaltungsraum unterm Dach des Vereinsheims am Krai stieß man erst auf die Hauptakteure des Abends an, bevor der Bürgermeister seit Längerem mal wieder seine Amtskette umlegte und die Laudatio auf die Sportler hielt. „Ihr habt dazu beigetragen, den Sportort Waakirchen weit über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen“, lobte Kerkel und betonte auch, dass es sicherlich nicht einfach war, während der Corona-Maßnahmen zu trainieren, geschweige denn an Wettkämpfen teilzunehmen.

Trotzdem konnten bald wieder spannende und erfolgreiche Sportmomente erzielt werden, die es nun zu feiern galt. Nicht zuletzt würden die Vereine und ihre Trainer das sportlich aktive Waakirchen prägen. Vor allem das nachhaltige Wirken von Margret Gremm und ihre gute Art hob Kerkel hervor. Sie habe bewiesen, dass sich Spaß am Sport und diszipliniertes Trainieren nicht widersprechen.



Margret Gremm begann ihre Trainerkarriere beim TSV Schaftlach 1992, als sie von Siegfried Burger die Leichtathletik-Kinder übernahm. Sie kommt selbst aus der Leichtathletik und hat ihre leistungssportliche Laufbahn mit 13 Jahren beim DJK Coesfeld in Westfalen gestartet, und das wortwörtlich. Die 800 und 1500 Meter waren seit jeher „ihre“ Disziplinen. Auch für den TSV Unterhaching ging Gremm später erfolgreich an die Startlinien zahlreicher Wettbewerbe. Seit 1985 wohnt und sportelt sie in der Gemeinde Waakirchen, seit 27 Jahren in Schaftlach. Beim TSV etablierte Margret Gremm weitere Trainings- sowie die (Hobby-)Wettkampfgruppen und begleitete etliche Angebote. Sei es der Lauftreff für interessierte Läufer von sechs bis 50 Jahren, die Anfänge des Schaftlacher Waldlaufs sowie ab 2002 das Trainingslager in der Toskana, das bis heute regelmäßig wiederholt wird. Überdies betreute sie rund 15 Jahre lang das Nachmittagsangebot „Sport nach eins“ an der Waakirchner Grundschule. Hier suchte sie sich auch einige Talente für den Leistungsbereich.



Gremms talentierteste Schützlinge standen und stehen in regionalen wie überregionalen Wettbewerben immer wieder auf Spitzenrängen. Aktuell ist Lea Mehringer so ein vielversprechendes Nachwuchstalent. Im 80-Meter-Hürdenlauf wurde sie 2021 oberbayerische Meisterin sowie bayerische Vizemeisterin und holte die Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft der U16 in Hannover. Auch Tobias Tent gehört zu den hoffnungsvollen Sporttalenten der Gemeinde. Vergangenes Jahr holte er den elften Platz bei den Deutschen Meisterschaften der U18 auf der 3000-Meter-Strecke und wurde Bayrischer Meister der U18 auf 1500-Metern.



Franziska Partheymüller ist Eisschwimm-Weltmeisterin

Seit Anfang Februar 2022 stammt außerdem eine amtierende Weltmeisterin aus Waakirchen. Noch dazu in einer ganz besonderen Disziplin. Franziska Partheymüller war bei der Eisschwimm-WM in Polen die schnellste Frau der Welt in der Gesamtwertung der Damen über 50 Meter Brust und holte sich mit 39,09 Sekunden gleichzeitig den Weltrekord in ihrer Altersklasse auf dieser Strecke. Ebenfalls in Weltrekordzeit von 1.29,29 Sekunden errang sie auf 100 Metern Brust den Vizeweltmeistertitel sowie dreimal Gold über die beiden Bruststrecken und 50 Meter Freistil. Keineswegs nur als Zuschauerin war auch Franziskas Mutter Heidelinde Partheymüller bei der WM dabei. Als geübte Eisschwimmerin tauchte sie bei den Wettbewerben ebenfalls ins 2,7 Grad kalte Wasser und sicherte sich in ihrer Altersklasse den dritten Platz auf dem Siegerpodest über 100 Meter Brust.



Neben viel Applaus gab es für alle Geehrten Urkunden, Pralinen und Gutscheine für einen lokalen Sportausstatter. Margret Gremm durfte sich zum 30-jährigen Trainerjubiläum außerdem über Blumen, einen Gutschein für einen Restaurantbesuch sowie eine Fotocollage freuen, die ihr Markus Walser überreichte. sko