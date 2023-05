Waakirchen: Feierlicher Start für Bürgerbus – Mitfahrt ist kostenlos

Gute Stimmung: Zweiter Bürgermeister Alfred Finger, Dritter Bürgermeister Rudi Reber, Bürgermeister Norbert Kerkel und Bürgerbus-Initiator Eckard Schmitt (v.l.) bei der feierlichen Einweihung mit Segnung. © Daniela Skodacek

Waakirchen – In der Gemeinde Waakirchen gibt es nun einen Bürgerbus. Das Angebot ist für die Fahrgäste kostenlos, sie können an rund 20 Haltepunkten zusteigen.

Mit dem Bürgerbus geht in Waakirchen ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung – ein öffentliches Nahverkehrsmittel, das alle Ortsteile der Gemeinde miteinander verbindet. Jüngst wurden das Fahrzeug und die ehrenamtlichen Fahrer in Marienstein feierlich gesegnet.

Bei herrlichem Frühlingswetter, schmissiger Musik von der Knappenkapelle Marienstein-Waakirchen und einer zünftigen Brotzeit am Mariensteiner Feuerwehrhaus bekam das Projekt „Bürger fahren für Bürger“ eine stimmungsvolle Einweihungsfeier spendiert. Die Laune der zahlreich erschienenen Gäste war entsprechend gut, erst recht von Initiator Eckard Schmitt. Mit seiner Idee vom Bürgerbus erfüllt sich in Waakirchen ein lang gehegter Wunsch. Denn das Vorhaben, eine Anbindung aller Ortsteile zu schaffen, ist schon viele Jahrzehnte alt.



Die langgestreckte Nord-Süd-Ausrichtung der Gemeinde machte öffentlichen Nahverkehr, der vor allem in Ost-West-Route verläuft, bislang schwierig oder gar unmöglich. Versuche gab es wohl, erzählte Bürgermeister Norbert Kerkel bei der Feierstunde, doch die Angebote des RVO seien unerschwinglich gewesen.

Initiative begeistert Bürgermeister Norbert Kerkel

Schließlich kam der Schaftlacher Eckard Schmitt mit der Bürgerbus-Idee auf seinen Nachbar Kerkel zu, kurz nach dessen Wahl zum Bürgermeister 2020. Und dieser war sofort begeistert. Auch der Gemeinderat war schnell überzeugt vom Konzept. Bis zur Realisierung dauerte es freilich (wir berichteten wiederholt). Dreh- und Angelpunkt des Projekts sind die ehrenamtlichen Fahrer. „Nur so kann das funktionieren“, betonte Kerkel und lobte Schmitts Engagement, der sich richtig ins Thema rein gearbeitet, jede Menge Leute angesprochen habe und dafür begeistern konnte. Eine Gruppe von Studenten übernahm derweil die Bedarfsabfrage unter den Bürgern.

Busfahrer arbeiten ehrenamtlich

33 ehrenamtliche Buslenker sind derzeit im Fahrerpool, die jeweils einmal im Monat die zirkulierende Linie abfahren. „Weitere Fahrer sind jederzeit willkommen dazuzustoßen“, sagte Bürgermeister Kerkel, der sich höchstselbst einmal im Monat hinters Steuer des Ortsbusses setzt. Momentan ist dies noch ein VW Caravelle, ein Diesel-Modell, das der Gemeinde interimsweise vom örtlichen Autohaus Weingärtner zur Miete angeboten wurde, damit das Projekt endlich auf die Straße kommen kann. Seit Längerem bereits bestellt ist ein Mercedes E-Modell, das voraussichtlich im Herbst geliefert und von der Gemeinde geleast wird.



Bei der kirchlichen Segnung des Fahrzeugs und der Fahrer fügte Religionspädagoge Klaus Beckel launig hinzu: „Das gilt dann auch für das E-Ding, sobald es da ist.“ Beckel war in Vertretung der urlaubenden evangelischen Pfarrerin Arzberger nach Marienstein gekommen und beglückwünschte die Gemeinde zu diesem Beispiel von Bürgerengagement: „Miteinander kommt man immer weiter.“ Auch Pastoralreferent Christoph Mädler brachte es nach einem Bibelzitat aus dem Buch Tobit auf den Punkt: „Wer irgendwo hin muss, braucht jemanden, der ihn begleitet.“ Seit Dienstag (2. Mai) heißt es also, einfach einsteigen und mitfahren – kostenlos. „Das Ganze wird langfristig nur Erfolg haben, wenn wir es auch nutzen“, betonte Initiator Schmitt. Sein Appell daher: „Bitte nutzen, viel nutzen!“ Daniela Skodacek

Bürgerbus Waakirchen ist werktags unterwegs Der Waakirchner Bürgerbus zirkuliert etwa stündlich im Gemeindegebiet und ist montags bis freitags ab kurz nach 8 Uhr bis 18 Uhr mit einer kleinen Mittagspause unterwegs, samstags ab kurz nach 9 bis etwa 13 Uhr. An Sonn- und Feiertagen pausiert die Linie. Die rund 20 Haltestellen – manche haben eigene Paten-Namen erhalten, zum Beispiel „Golfplatz Waakirchen Tegernsee“, „Edeka Hollenbach“ oder „Hoppebräu“ – wurden mit einem eigenen Haltestellenschild samt Fahrplan versehen und werden zum Teil auf der Hin- wie der Rückrunde angefahren. Die aktuellen Fahrzeiten liegen außerdem der Mai-Ausgabe des Waakirchner Gemeindeblatts bei und werden darin immer wieder veröffentlicht.