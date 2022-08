Forstexperten erklären, wie der Bergwald nahe Marienstein gepflegt wird

Teilen

Sie setzen auf eine schonende Pflege des Bergwalds: (v.l.) Jörg Meyer (Leiter Forstbetrieb Schliersee), Forstdirektor Korbinian Wolf und Alexander Mayr (Vorsitzender WBV Holzkirchen). © Gernböck

Waakirchen – Wenn im Wald Bäume gefällt werden, sorgt das mitunter für Kritik. Forstexperten haben nun in Marienstein über naturnahe Waldpflege informiert.

Bergwald ist ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems. Zudem erfüllt er eine wichtige Schutzfunktion. Intakte Bergwälder bewahren Tallagen vor Gefahren wie Steinschlag, Murenabgängen, Lawinen und Überschwemmungen – vor Risiken also, die in Zeiten des Klimawandels nicht geringer werden. Damit der Bergwald seine Funktion dauerhaft erfüllen kann, ist dessen Pflege durch Menschen erforderlich.

Wie eine zugleich gezielte und möglichst naturnahe Waldbewirtschaftung im Gebirge heute aussieht, wurde nun in einem Wald nahe Marienstein vorgestellt. Forstdirektor Korbinian Wolf vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen, Jörg Meyer, Betriebsleiter des Forstbetriebs Schliersee, und der Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen (WBV), Alexander Mayr, erläuterten vor Ort exemplarisch entsprechende Maßnahmen, die zugleich durch laufende Arbeiten illustriert wurden.

Mobile Seilkrananlagen im Einsatz

Im Gegensatz zu Flachland, wo gefällte Bäume mittels Schlepper aus dem Wald gebracht werden können, kommen im steilen Gelände mobile Seilkrananlagen zum Einsatz. „Das ist nahezu die einzige Möglichkeit, die Stämme von den Berghängen ins Tal zu bekommen“, erklärte Mayr die vergleichsweise aufwendige Variante.

Dabei wird zwischen einem Kippmast am Talpunkt und einem Endmast – beide an kräftigen umliegenden Bäumen fixiert – ein Tragseil mit einem Laufwagen gespannt, der mit einem Zugseil versehen ist. Damit werden die gefällten Bäume mittels Antrieb in die schmale Seiltrasse gezogen und dann entweder schwebend oder mit einem Ende am Boden schleifend talwärts transportiert.

Rasch wieder junge Bäume auf Flyschboden

Wenngleich sich auch da kleinere Schäden wie Rindenverletzungen oder Bodenabschürfungen nicht immer vermeiden ließen, sei das doch die schonendste Art der Entnahme, betonte Meyer. Weitreichende Erosionen seien erfahrungsgemäß nicht zu befürchten, da der freiliegende, fruchtbare Flyschboden schnell wieder von jungen Bäumen bewachsen werde.

Drastischen Eingriffen wie Kahlschlägen erteilt er eine klare Absage. Diese würden heute nicht mehr praktiziert, da sie massiv in das natürliche Gefüge eingegriffen und so massive Nachteile mit sich gebracht hätten.

Holz als hochwertiger Roh- und Baustoff

Höchste Präzision sei nicht nur während der Arbeiten oberstes Gebot, sondern schon in der Planungsphase, erklärte Meyer. So müssten für einen Hieb etwa Aspekte des Naturschutzes wie Schonzeiten oder Nährstoffnachhaltigkeit berücksichtigt werden. Neben der Schonung von Pflanzen und Tieren gelte auch, Einschränkungen für Erholungssuchende möglichst gering zu halten.



Die Verknüpfung von Ökonomie und Nachhaltigkeit zeigte der WBV-Vorsitzende Mayr auf. Das in der Region geerntete Holz werde ausschließlich von regionalen Unternehmen verwertet. Der hochwertige Roh- und Baustoff trage unter ökologischem Gesichtspunkt zur CO2-Reduktion bei und sei für viele Waldbesitzer ein finanzielles Standbein.

Ziel: Bergwald verjüngen

Ziel der Pflegemaßnahmen ist, den Bergwald zu verjüngen. Er soll sich als naturnaher, baumartenreicher und gestufter Mischwald darstellen. Wichtige Baumarten sind Tanne, Buche, Fichte und Berg­ahorn. Eine Zusammensetzung aus verschiedenen Arten sei nicht zuletzt wichtig, um auf Herausforderungen des Klimawandels vorbereitet zu sein, unterstrich Wolf. Wärmere Sommer würden dem Borkenkäfer gute Jahre bescheren, Schäden durch Stürme zunehmen. Zu dichte Wälder würden den Nachwuchs unterdrücken und instabil werden.

„Unser Ansporn ist ein stabiler, leistungsfähiger Wald auch für künftige Generationen“, sagte der Forstdirektor. Artenschutz komme man ebenso entgegen, fügte Mayr hinzu. Die Artenvielfalt in einem naturnah bewirtschafteten Wald sei mindestens so hoch wie in einem unbewirtschafteten. An einer zehn Jahre alten Seiltrasse konnte man sich schließlich überzeugen, wie der Wald den Eingriff verkraftet hat: Sie zeigte sich dicht mit Jungbäumen bewachsen und war kaum noch zu erkennen. ger