Waakirchen: Gedenken an Grubenunglück vor 95 Jahren

Kranzniederlegung zum Gedenken auf dem Kirchenfriedhof St. Martin. Pfarrer Stephan Fischbacher (vorne Mitte) und Diakon Franz Mertens (3.v.l.) gestalteten die Messe. © Sabrina Winkmair

Waakirchen – Zur Erinnerung an das Grubenunglück 1928 lud der Berg­bauverein Marienstein in Kooperation mit der Kolpingfamilie Waakirchen-Schaftlach zum Gedenken in Waakirchen ein.

Am 25. April 1928 kamen sieben Knappen im Bergwerk Marienstein tragisch ums Leben – junge Männer wie Familienväter. Zur Erinnerung lud der Berg­bauverein Marienstein in Kooperation mit der Kolpingfamilie Waakirchen-Schaftlach Ende Mai zur Gedenkveranstaltung auf dem Kirchenfriedhof St. Martin ein.



Am Marsch zum Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Martin nahmen zahlreiche Mitglieder befreundeter Bergmannsvereine aus Hausham, dem Leitzachtal und aus Penzberg sowie der Gebirgsschützenkompanie Waakirchen, des Trachtenvereins Waakirchen-Hauserdörfl sowie des Musikvereins Waakirchen teil.

Die Messe, bei der auch die Namen der damals Verunglückten verlesen wurden, gestalteten Pfarrer Stephan Fischbacher und Diakon Franz Mertens, musikalisch umrahmt von der Knappenkapelle Marienstein-Waakirchen. Nach der Kranzniederlegung auf dem Kirchfriedhof mit Ansprachen von Sonja Still (Kolpingfamilie) und Rudi Reber (Bergbauverein Marienstein) klang der Abend gesellig im Christlwirt aus. Daniela Skodacek