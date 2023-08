Gemeinde unterstützt bedürftige Familien

Waakirchen: Gemeinde erhöht die Gebühren im Haus für Kinder

Von: Sandra Hefft

In der gemeindlichen Kita in Schaftlach mit Krippe, Kindergarten und Hort steigen ab den kommenden Frühjahr die Eltern-Beiträge. © Daniela Skoadec

Waakirchen – Im Haus für Kinder in Schaftlach erhöhen sich ab März 2024 die Gebühren. Bereits ab September steigen die Preise fürs Mittagsessen.

Erhöhung ab März 2024

Zuletzt seien die Gebühren für die Betreuung in der gemeindlichen Kita 2021 angepasst worden, berichtete Bürgermeister Norbert Kerkel in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Aufgrund des steigenden Defizits der Gemeinde empfehle Kämmerer Michael Moosmair eine moderate Anhebung der monatlichen Beiträge für die Plätze in Krippe, Kindergarten und Hort (SchuKiSchaWa) zum 1. März 2024.

Tatsächlich seien die Kosten für die Betreuung bei Weitem nicht mit der Erhöhung abgedeckt, machte der Rathauschef deutlich. Rund zwei Millionen Euro jährlich wende die Gemeinde für die Kinderbetreuung inklusive Schülerbeförderung auf. „Die Kinder sind uns viel wert“, sagte Rudi Reber (ABV) und betonte, dass es Ziel sein sollte, dass Bildung kostenlos wird. Die Gemeinde stehe zwar gut da, dennoch müssen die Eltern sich aktuell an der Betreuung beteiligen. Nach weiteren Wortmeldungen (siehe Infokasten) gab der Gemeinderat schließlich einstimmig grünes Licht für die Erhöhung.



Bereits ab Freitag, 1. September müssen die Eltern fürs gebuchte warme Mittagessen mehr bezahlen. Wie Kerkel begründete, um das Essen, das nach wie vor von der Gemeinde gesponsert wird, in gewisser Qualität erhalten zu können. Auch hier beschloss der Gemeinderat einmütig die Anhebung der Preise. Demnach kostet einmal Mittagessen in der Krippe künftig 3,30 Euro (statt bisher 2,65 Euro), im Kindergarten 4,40 Euro (statt 3,85 Euro) und in der Mittagsbetreuung 4,80 Euro (statt 4,05 Euro). Die Abrechnung der Mahlzeiten, die weiterhin vom Waakirchener Cateringservice Wieser zubereitet werden, erfolgt extern.



Gemeinde unterstützt bedürftige Familien

Familien, die sich die erhöhten Gebühren nicht leisten können, sollen sich vertrauensvoll an die Gemeinde wenden, betonte der Bürgermeister. Für diese Fälle habe die Gemeinde auch das soziale Konto und weitere Hilfsangebote eingerichtet. Daniela Skodacek

OGST-Modell wie Otterfing Das Verständnis für die Belastung der Eltern durch die Gebührenerhöhung ist groß im Waakirchner Gemeinderat. „Letztendlich müssen wir die Nachmittagsbetreuung in den nächsten Jahren komplett neu denken“, merkte Gisela Hölscher (FW) im Verlauf der Aussprache zu den neuen Kita-Gebühren an und nannte als Vorbild die Gemeinde Otterfing. Diese werde zum kommenden Schuljahr eine offene Ganztagesschule (OGTS) anbieten, getragen von der Diakonie Rosenheim, bestätigte Evi Obermüller (Grüne) nach kurzer Recherche. Sie kenne das Konzept von der Schule, an der sie selbst unterrichtet, und berichtete, dass für die OGTS auch nicht-pädagogisches Personal eingestellt werden kann. Die Diakonie sei hier ebenfalls Träger des kostenlosen Betreuungsangebots von Montag bis Donnerstag. Bürgermeister Kerkel stimmte unumwunden zu, sich mit seinem Otterfinger Kollegen in Verbindung zu setzen und die Erfahrungen der Gemeinde abzufragen.