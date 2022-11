Waakirchen: Ideen für den Ortskern –„Bäckervoitl“ soll weichen

Der Waakirchner Dorfweiher und das Areal drum herum sollen schöner werden. Der AK Dorfmitte trug im Gemeinderat weitere Vorschläge zur Entwicklung des Ortskerns vor. © Skodacek

Waakirchen – Für die Waakirchner Ortsmitte gibt es mehrere Ideen: Den aktuellen Stand hat der Arbeitskreis im Gemeinderat vorgestellt.

Unter den Empfehlungen für die Waakirchner Ortsmitte sind auch Ideen zur Verschönerung des Dorfweiher-Areals. Für das Bäckervoitl-Anwesen empfiehlt der Arbeitskreis den Abriss, nur die Kapelle soll erhalten bleiben. Auch die nächsten Schritte sind schon formuliert.

Arbeitskreis-Sprecher Balthasar „Hausl“ Brandhofer ließ in der Gemeinderatssitzung zunächst Revue passieren, was seit der Gründung des Arbeitskreises (AK) am 12. Juli geschehen ist. Bereits am 18. Juli fand die erste öffentliche AK-Sitzung im Sportheim am Krai statt. Dass daran auch drei Jugendliche teilgenommen hatten, freute die Gruppe enorm. Anfang August folgte ein Ortstermin am Dorfweiher sowie rund ums Bäckervoitl-Anwesen. Schon acht Tage später fand ein Besuch in Litzeldorf statt, wo ein Gemeinschaftshaus verwirklicht wurde. Beim zweiten öffentlichen Termin Mitte September besichtigten über 20 Teilnehmer auch den Wohntrakt des Bäckervoitl sowie den südlichen Hofteil und den Schuppen. Bei der dritten Sitzung Ende September schließlich wurden konkrete Vorschläge formuliert.

Bäckervoitl-Anwesen: Sanierung zu teuer

Der momentane Zustand des Dorfweihers, auch Hupperlack genannt, sei laut Brandhofer katastrophal. Er sollte wieder mit Leben, also mit Wasser gefüllt und das umliegende Areal schöner gestaltet werden. Denn eigentlich sei der Weiher ein „lauschiges Platzerl“ und könnte nach Meinung des Arbeitskreises ein Kleinod werden. Die Verbindung von der Kirche zum Dorfweiher könnte ebenfalls eine Neugestaltung vertragen, denn der Fußweg vom Kirchhügel herunter sei sehr abschüssig und schlecht begehbar. Beim gemeindeeigenen Bäckervoitl-Anwesen kam der AK zum Schluss, dass eine Sanierung des Wohntraktes, der zum Teil feucht ist und über keine Heizung verfügt, zu teuer und daher ein Abriss des Gebäudes die bessere Lösung sei. Auch der Wirtschaftsteil (Stall und Scheune) sei nicht mehr nutzbar. Der dazugehörige Schuppen sei ebenfalls keine Zierde, erhalten bleiben soll jedoch die kleine Kapelle, die auch dem früheren Hof­eigner wichtig gewesen sei.



Von Brandhofer nicht weiter bewertet wurden die Ergebnisse der Bedarfsermittlung des Arbeitskreises, die erst einmal nur die Ideen für die Ortsmitte aus den öffentlichen Treffen abbilden soll. Am häufigsten genannt wurden dabei die Punkte Wohnraum, öffentliches WC, Kirchvorplatz gestalten, Gastronomie, Eisdiele, Café, Bürgersaal, Parkflächen und Sitzgelegenheiten sowie ein Jugend­treffpunkt. Weitere Wünsche seien unter anderem eine Therapie­praxis (für Ergo- und Physiotherapie), eine offene Tiefgarage und eine Freifläche für kulturelle Veranstaltungen. Anschließend erläuterte Brandhofer den Gemeinderäten die nächsten Schritte. So sollen ein Förderantrag zur Dorferneuerung gestellt, dem Waakirchner Gemeindeboten ein Fragebogen zur weiteren Bedarfsanalyse beigelegt sowie die Wünsche von Gestaltungsmöglichkeiten gebündelt und erarbeitet werden. Angedacht ist außerdem ein Gespräch zwischen den AK-Mitgliedern und dem Landesamt für ländliche Entwicklung (ALE) in Thierhaupten inklusive Bürgermeister und Fraktionssprechern.



Für seine mit vielen Bildern begleitete Präsentation erhielt AK-Sprecher Brandhofer viel Applaus von den Gemeinderäten und Zuhörern. Bürgermeister Norbert Kerkel kündigte in puncto Dorfweiher eine baldige Probebohrung an, um den Wasserverlust zu untersuchen und diesem entgegenzuwirken. Wohl nicht so einfach sei es jedoch mit den gewünschten Fördermitteln. „Wir werden zunächst schauen, welche Förderung passen würde“, meinte Kerkel. Die Gemeindeverwaltung wurde schließlich einstimmig beauftragt, die verschiedenen Modalitäten zu prüfen und dem Gemeinderat wieder zur Abstimmung vorzulegen. sko