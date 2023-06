Waakirchen: Johannes Obermüller ist neuer Energiebeauftragter

Johannes Obermüller ist ab sofort der neue Energiebeauftragter in der Gemeinde Waakirchen. © Daniela Skodacek

Waakirchen – Waakirchens neuer Energiebeauftragter Johannes Obermüller berät die Bürger mit Stellvertreter Sebastian Wetter ab sofort in allen energetischen Belangen.

Johannes Obermüller ist zum neuen Energiebeauftragten der Gemeinde Waakirchen bestellt worden. Der 39-jährige Schaftlacher hat sich nach einem Aufruf der Gemeinde dazu bereit erklärt und tritt damit die Nachfolge von Gerhard Kocher an, der das Ehrenamt aus zeitlichen Gründen nicht mehr ausüben könne. Auch Stellvertreter Wolfgang Schmiedel hat sein Amt abgelegt, aus Altersgründen, wie es hieß.



Volle Zustimmung für Obermüller

Mit dem Thema Energie in Berührung kam Obermüller vor zwei Jahren beim Neubau des Eigenheims in Schaftlach, wo er seit 20 Jahren wohnt, erzählte er bei seiner Vorstellung im Gemeinderat. Dabei habe sich der diplomierte Elektro- und Informationstechniker immer mehr in die Materie eingearbeitet und Interesse für das Gebiet entwickelt. Das Gremium stimmte der Bestellung Obermüllers geschlossen zu, lediglich seine Ehefrau Evi Obermüller (Grüne) enthielt sich ihrer Stimme.

Der neue Beauftragte wird nun zusammen mit Sebastian Wetter, der schon länger als weiterer Stellvertreter fungiert, die Bürger der Gemeinde in Energiefragen beraten. Mit seinem Vorgänger stehe er zudem in engem Kontakt. Auch innerhalb der Gemeindeverwaltung gibt es eine neue Fachkraft in Sachen Energie: Verena Maier ist Mitarbeiterin im Bauamt und übernimmt verstärkt Aufgaben, welche aus der Energiewende und den damit einhergehenden Veränderungen im Wärme- und Stromsektor resultieren. Kürzlich hat sie den Qualifikationslehrgang zur „kommunalen Energiewirtin“ absolviert. Bürgermeister Norbert Kerkel gratulierte ihr in der Sitzung zum erfolgreichen Abschluss der Weiterbildung. Applaus aus dem Gremium und ein Präsent folgten prompt.



Einen weiteren neuen Sachverständigen hat die Gemeinde in Georg Noha gefunden (Bericht folgt). Der langjährige Bauhofmitarbeiter hat eine Fortbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik erfolgreich absolviert und kann sein Wissen ab sofort in der örtlichen Trinkwasserversorgung einsetzen. Daniela Skodacek