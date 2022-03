Waakirchner Marinus Weindl bringt neuen Band vom „Boarischen Lausbua“ heraus

Von: Daniela Skodacek

Über Unterhaltsames wie Ernstes sinniert Marinus Weindl auch im zweiten Band „A Boarischer Lausbua“. © Skodacek

Waakirchen – Marinus Weindl aus Waakirchen veröffentlicht ein neues Heimatbuch. „A Boarischer Lausbua Band II“ zeigt seine Sicht auf die Welt.

Vor vier Jahren ist sein erstes Buch erschienen: Es kam so gut an, dass Marinus Weindl nun einen Nachfolger herausgebracht hat. In „A Boarischer Lausbua Band II“ berichtet der bald 82-jährige Waakirchner Ehrenbürger von Liegengebliebenem, Vergessenem, neuen Einfällen und Erfahrungen eines alten Bauern und seiner Sicht auf die Entwicklungen.



„Jeder sieht die Welt und das Leben anders“, sagt Marinus Weindl, dem eben noch einiges eingefallen sei, seit der erste Band 2018 herauskam. Der heutige Austragler wurde in die Landwirtschaft hineingeboren. Wenige Tage nach seiner Geburt im Krankenhaus Tegernsee verstarb jedoch seine Mutter. So wurde er zunächst in die Obhut von Tante und Onkel in Wall gegeben, wo er mit fünf Cousins und Cousinen aufwuchs. Im Alter von drei Jahren kam er zurück zu Vater und Stiefmutter auf den Hof Beim Baur‘n ins einsame Krottenthal, wie er erzählt.

Jahrelang für CSU im Gemeinderat

Neben der Arbeit als Landwirt war Marinus Weindl jahrzehntelang politisch aktiv, nicht nur in seiner Heimatgemeinde. 42 Jahre saß er für die CSU im Gemeinderat sowie 36 Jahre im Kreistag und engagierte sich zudem in der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft der CSU. Eine Amtsperiode lang war er Zweiter Bürgermeister in Schaftlach, also noch vor der Gebietsreform 1978.

Eine schwierige Zeit sei das damals gewesen. Über die Zusammenlegung von Waakirchen und Schaftlach erzählt Weindl aber mehr in Band I. Gesellschaftlich engagierte sich der heutige Ehrenbürger (seit 2008) in vielen örtlichen Vereinen und im Pfarrverband sowie im Bayernbund und als Gründungsmitglied im Verein „Unser Wasser“.

Raum für Landwirtschaft damals und heute

Im Vorwort zum zweiten Buch geht Weindl auf den Landverbrauch ein, der in der Kommunalpolitik viele Jahre kein Thema gewesen, aber heute aktuell sei. Einen breiten Raum widmet der Waakirchner ohnehin der Landwirtschaft, von der Selbstversorgung mit Hunger, im Krieg und der Nachkriegszeit bis zum Bauernstand der Gegenwart samt Direktvermarktung.

Erhältlich ist das neue Buch „A Boarischer Lausbua Band II“ von Marinus Weindl für 10 Euro beim Frischmarkt Hainz in Schaftlach, bei der Bäckerei Motzet in Hauserdörfl und der Bäckerei Perkmann in Miesbach sowie beim Autor selbst per E-Mail an marinus.weindl@web.de.

Weindl wirft einen kritischen Blick auf Agrarimporte und darauf, wie weit die Wunschvorstellungen der Bevölkerung und die Produktionsweisen in der modernen Landwirtschaft auseinander gehen. „Mir geht halt nicht ein, dass die Landwirtschaft überfrachtet wird vom Gesetzgeber und von der Gesellschaft, was wir alles machen sollen.“

Amüsantes und Geschichten in Dialekt

Auch der Wolf ist kurz Thema seiner Betrachtungen. Durchaus provokant geht er zudem auf die Wasserentnahme der Stadt München ein. Positiv wie negativ befasst sich Weindl überdies mit dem christlichen Glauben. Vom zweiten Vatikanischen Konzil etwa berichtet der gläubige Katholik als Meilenstein, weil es erstmals die Beteiligung von Laien am Gottesdienst erlaubte.



Doch sind es weitaus nicht nur ernste Themen, über die sich Austragler Weindl in seinem eigenen Schreibstil ohne Fremdwörter und in lockerer Reihenfolge Gedanken gemacht hat. Auch viel Amüsantes und frei erfundene Geschichten – in Dialekt niedergeschrieben – wie „Der Mesner von Schnapshausen“ finden Platz in dem Heimatbuch des „Boarischen Lausbua“. Viele Fotos von Landschaften und Tieren sowie alte Aufnahmen aus dem Familienalbum runden den 240-seitigen Band illustrativ ab. Lektoriert hat Weindls Erinnerungen Christian Markl aus Schaftlach. sko